Кризис государственной правовой защиты: смерть адвокатов оставила без помощи более 100 человек в Пярну

После смерти двух коллег во второй половине этого года для оказания государственной юридической помощи в районе Пярну остались четыре адвоката. По словам Юргена, новые адвокаты не будут добавлены в государственную систему правовой помощи, потому что государство платит им в три раза меньше реальной рыночной цены. «Большое количество заказов, оставшихся без адвоката, мы смогли распределить между юристами в других регионах, но, например, при выезде из Таллинна в Пярну на процессуальное действие назначенная бюро опплата едва покрывает расходы на топливо, – подчеркнул Юрген. – По возможности юристы пытаются делать что-то через видеомост, но в делах, где нужно физически присутствовать, люди уже остаются без адвоката».