Кризис государственной юридической помощи быстрее всего набирает обороты в Пярну, где после смерти двух адвокатов защитника ждут более ста клиентов, нуждающихся в юридической помощи.
Кризис государственной правовой защиты: смерть адвокатов оставила без помощи более 100 человек в Пярну
«Несмотря на то, что заказы умерших были перераспределены, насколько это возможно, 160 заказов на государственную юридическую помощь по-прежнему остаются без адвоката, – подчеркнул председатель Эстонской коллегии адвокатов Имби Юрген. – Судьи Пярнуского уездного суда заявили, что планирование процесса стало очень трудным, потому что графики государственных адвокатов загружены до отказа».
После смерти двух коллег во второй половине этого года для оказания государственной юридической помощи в районе Пярну остались четыре адвоката. По словам Юргена, новые адвокаты не будут добавлены в государственную систему правовой помощи, потому что государство платит им в три раза меньше реальной рыночной цены. «Большое количество заказов, оставшихся без адвоката, мы смогли распределить между юристами в других регионах, но, например, при выезде из Таллинна в Пярну на процессуальное действие назначенная бюро опплата едва покрывает расходы на топливо, – подчеркнул Юрген. – По возможности юристы пытаются делать что-то через видеомост, но в делах, где нужно физически присутствовать, люди уже остаются без адвоката».
В начале ноября Государственный суд предупредил, что недофинансирование государственной юридической помощи ставит под угрозу защиту основных прав людей. В письме, направленном министру юстиции в прошлый четверг, канцлер права заявил, что действующая государственная система оплаты юридической помощи больше не гарантирует ни конституционное право на справедливое судебное разбирательство, ни право на защиту подозреваемого в совершении уголовного преступления, и просил, чтобы платежную систему привели в соответствие с Конституцией. Канцлер права также подчеркнул, что это не несправедливо завышенный гонорар адвокатов. Плата, назначенная адвокатскому бюро, не является заработной платой адвоката, а также должна покрывать расходы на делопроизводство, вспомогательные услуги и так далее.
Оба недавно ушедших пярнуских адвоката, которые в основном занимались оказанием государственной юридической помощи, имели так называемые единоличные бюро, что также не позволяло передавать дела внутри него. «Для обеспечения сильного и качественного сервиса необходим современный офис с системой замен и передач, качественной службой поддержки, условиями труда и инструментами, – подчеркнул Юрген. – Мы неоднократно предупреждали, что сегодняшняя государственная плата за юридическую помощь не позволяет нам содержать такое бюро».
В сентябре, когда адвокаты государственной юридической помощи не получили обещанного ответа Министерства юстиции о дальнейшем финансировании системы, из системы государственной юридической помощи вышли 85 адвокатов из примерно сотни, а система государственной юридической помощи находилась на грани краха. Помимо подозреваемых в совершении уголовных преступлений кризис юридической помощи со стороны государства затрагивает, например, интересы детей и несовершеннолетних в семейных делах, потерпевших от тяжких преступлений, которым также назначается представитель, и пациентов, которым назначается адвокат в порядке принудительного лечения. Международное сотрудничество Эстонии в уголовном производстве также может пострадать, если участие адвоката является обязательным в процедурах экстрадиции и выдачи.