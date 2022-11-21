Жители эстонской деревни собирают подписи против строительства АЭС

«Жители деревни Летипеа начали опрос. Цель опроса – узнать мнение местных жителей, хотят ли они иметь атомную электростанцию ​​в Летипеа или нет», – заявил лидер народной инициативы Андрус Ыйс.

«Мы начали опрос с западной оконечности деревни Летипеа и движемся на восток. Исследование находится на очень ранней стадии», – пояснил Ыйс. По сути, это сбор подписей против строительства АЭС.