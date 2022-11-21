26 октября компания Fermi Energia, которая хочет построить атомную электростанцию в Эстонии, объявила о намерении организовать предварительные строительные геологические исследования в поселке Летипеа в волости Виру-Нигула. Местные жители ответили исследованием с прямо противоположной целью.
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Жители эстонской деревни собирают подписи против строительства АЭС
Жители эстонской деревни собирают подписи против строительства АЭС
«Жители деревни Летипеа начали опрос. Цель опроса – узнать мнение местных жителей, хотят ли они иметь атомную электростанцию в Летипеа или нет», – заявил лидер народной инициативы Андрус Ыйс.
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