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Жители эстонской деревни собирают подписи против строительства АЭС

rus.postimees.ee
Жители эстонской деревни собирают подписи против строительства АЭС
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Карта недвижимости деревни Летипеа. Недвижимость, владельцы которой к полудню понедельника подписались против строительства атомной станции, отмечена оранжевым цветом.
Карта недвижимости деревни Летипеа. Недвижимость, владельцы которой к полудню понедельника подписались против строительства атомной станции, отмечена оранжевым цветом. Фото: Andrus Õis

26 октября компания Fermi Energia, которая хочет построить атомную электростанцию ​​в Эстонии, объявила о намерении организовать предварительные строительные геологические исследования в поселке Летипеа в волости Виру-Нигула. Местные жители ответили исследованием с прямо противоположной целью.

«Жители деревни Летипеа начали опрос. Цель опроса – узнать мнение местных жителей, хотят ли они иметь атомную электростанцию ​​в Летипеа или нет», – заявил лидер народной инициативы Андрус Ыйс.

«Мы начали опрос с западной оконечности деревни Летипеа и движемся на восток. Исследование находится на очень ранней стадии», – пояснил Ыйс. По сути, это сбор подписей против строительства АЭС.

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