США – Уэльс, американцы показали класс!

(Напомним, что в матче Сенегал-Нидерланды победили голландцы со счетом 2:0).

Матч с первых минут пошел жестко - американцы в первые десять минут получили две желтых карточки. Первый гол был забит только на 34-й минуте матча, отличился игрок сборной США – Тим Веа, который воспользовался ошибкой валлийцев и закатил мяч в пустые ворота соперника.

На 40-й минуте Гарет Бэйл (Уэльс) получил желтую карточку, а в добавочное время первого тайма горчичник был показан и Крису Мефаму (Уэльс). Первый тайм прошел относительно спокойно, хотя американцы и валлийцы показали достаточно азартную игру.

Во втором тайме Тим Рим получил желтую карточку – это уже третья карточка, полученная американцами в этом матче. Но Рим благодаря этому сумел остановить контратаку сборной Уэльса.

Во втором тайме валлийцы пошли в атаку, создали несколько опасных моментов, но безуспешно, пока на 80-й минуте не был назначен пенальти – капитан сборной Уэльса Гэрет Бэйл взял ответственность на себя и забил! Счет 1:1.