Финские СМИ: в следующем сезоне Тянак все же может ездить на Toyota

Спекуляции возникли после того, как руководитель команды Яри-Матти Латвала сказал, что в следующем сезоне они готовы сдавать машины Rally1 и вне команды. По меньшей мере, о такой возможности Toyota уже спрашивали.

Раллийный менеджер финн Тимо Йоухки не исключает, что эти слухи могут стать реальностью, хотя считает их все-таки очень маловероятными.

«Это было бы жутко дорого. Я не верю, что он будет арендовать машину таким образом», - прокомментировал Йоухки.

По его мнению, вероятно, что Тянак продолжит карьеру в M-Sport, но проездит половину сезона.