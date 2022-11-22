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Финские СМИ: в следующем сезоне Тянак все же может ездить на Toyota

rus.postimees.ee
Финские СМИ: в следующем сезоне Тянак все же может ездить на Toyota
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Отть Тянак.
Отть Тянак. Фото: Nikos Katikis/Dppi

Хотя Toyota уже утвердила состав команды на следующий сезон, издание Ilta-Sanomat пишет, что Тянак в следующем году может арендовать их машину.

Спекуляции возникли после того, как руководитель команды Яри-Матти Латвала сказал, что в следующем сезоне они готовы сдавать машины Rally1 и вне команды. По меньшей мере, о такой возможности Toyota уже спрашивали.

Раллийный менеджер финн Тимо Йоухки не исключает, что эти слухи могут стать реальностью, хотя считает их все-таки очень маловероятными.

«Это было бы жутко дорого. Я не верю, что он будет арендовать машину таким образом», - прокомментировал Йоухки.

По его мнению, вероятно, что Тянак продолжит карьеру в M-Sport, но проездит половину сезона.

«Самый реалистичный вариант: он не будет слишком много ездить. И если примет участие в гонках, то лишь в нескольких ралли», - предположил Йоухки.

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