Команда «Калев/Крамо» вышла в полуфинал кубкового турнира

Если стартовая игра в Рапла завершилась ничьей между командами 72:72, то в матче, прошедшем в спортхолле «Калев», поединок при равном счете продлился всего три четверти. В последней четверти «Калев/Крамо» утвердил свое превосходство.

Лучшим в «Калев/Крамо» стал Мартинс Мейерс с 26 очками и 11 подборами, Уэсли Ван Бек добавил 18, а Хуго Тоом - 14 очков. Лучшим игроком Рапла стал Кендалл Стивенс (20 очков).