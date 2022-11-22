«Калев/Крамо» обыграл раплаский «Авис/Утилитас» со счетом 83:65 в матче-реванше четвертьфинала Кубка Эстонии и обеспечил себе место в «Финале четырех».
Команда «Калев/Крамо» вышла в полуфинал кубкового турнира
Если стартовая игра в Рапла завершилась ничьей между командами 72:72, то в матче, прошедшем в спортхолле «Калев», поединок при равном счете продлился всего три четверти. В последней четверти «Калев/Крамо» утвердил свое превосходство.
Лучшим в «Калев/Крамо» стал Мартинс Мейерс с 26 очками и 11 подборами, Уэсли Ван Бек добавил 18, а Хуго Тоом - 14 очков. Лучшим игроком Рапла стал Кендалл Стивенс (20 очков).
Команда Тартуского университета Maks & Moorits обыграла пярнуский «Садам» со счетом 91:84 в стартовом матче четвертьфинала. Андрий Войналович стал лучшим в Тарту с 19 очками и семью подборами, Хендрик Эелмяэ добавил двойной дубль с 15 очками и десятью подборами. В дебютной игре нового главного тренера Герта Кулламяэ Мэтью Маккарти стал лучшим игроком Пярну с 20 очками.