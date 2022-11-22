Вчера в народном доме Тсоору в Вырумаа министр обороны Ханно Певкур представил планы расширения полигона Нурсипалу волостным собраниям и местным жителям Антсла, Рыуге и Выру, а также подтвердил, что государство готово потратить время и энергию на поиск решения, которое подойдет всем.
Планы расширения полигона вызвали недовольство: Ханно Певкур обещает угодить всем
«Нападение России на Украину, решение НАТО усилить оборону своего восточного фланга и наращивание обороноспособности Эстонии потребовали расширения возможностей обучения и приема дополнительных союзников. Мы очень хорошо понимаем озабоченность местного населения и то, какие это вызывает эмоции, но мы также должны понимать, что расширение полигона Нурсипалу крайне необходимо для повышения безопасности всей Эстонии», – сказал Певкур.
Командир 2-й пехотной бригады полковник Мати Тикерпуу сказал, что в связи с развитием возможностей Сил обороны текущих возможностей для обучения Сил обороны уже недостаточно: «Поэтому необходимы лучшие возможности для обучения, а этого можно достичь только за счет расширения поля практики».
Министр обороны пояснил, что при планировании расширения в Минобороны работали над тем, чтобы максимально смягчить воздействие на местных жителей и окружающую среду. «Безусловно, это очень сложный проект. Мы сделаем все, чтобы люди сохранили свое жилье. Расширение будет происходить в первую очередь за счет государственных земель, но, к сожалению, без включения реальных частных объектов сделать это невозможно», – сказал Певкур, по словам которого почти 75 процентов запланированного расширения коснется государственных земель.
«Мы пошли на уступки потребностям Сил обороны и уменьшили размер желаемой территории примерно на 2000 гектаров. Также, по сравнению с первоначальным предположением, число земельных участков, на которых расположены жилые дома, насколько нам известно, значительно уменьшено – до 21», – добавил он.
«Мы понимаем, что это дома людей. Поэтому наше желание и цель – найти индивидуальное решение для каждого из них. Мы готовы потратить время и силы, чтобы прийти к устраивающему все стороны соглашению», – подчеркнул Певкур, добавив, что на решение подобных вопросов требуются годы.
«Десятилетний опыт в сфере управления Минобороны и более 400 дел показывают, что как правило, находится решение, удовлетворяющее все стороны. Пока только в одном случае переговоры не увенчались успехом», – сказал Певкур.