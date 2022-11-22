На второй неделе проводящегося сейчас в Таллинне кинофестиваля «Темные ночи» (PÖFF) состоится 33 киносеанса, на которых покажут фильмы на русском языке или с русскоязычными субтитрами. Фестиваль продлится до 27 ноября.
На этой неделе на PÖFF состоится 33 киносеанса на русском языке или с русскими субтитрами
В этом году на PÖFF и сопутствующих ему фестивалях в Таллинне, Тарту и Ида-Вирумаа представлено в общей сложности 462 фильма. 26 из них сняты на русском языке или оснащены соответствующими субтитрами.
В претендующей на главный приз фестиваля криминальной драме «Крупная добыча» разворачивается нешуточная охота за наживой. В своей четвертой полнометражной работе финский режиссер и завсегдатай крупных международных фестивалей Юкка-Пекка Валькеапяя вовлекает зрителя в непростое положение героев, оставшихся у обочины жизни, однако делает это с теплым юмором.
В четверг, 24 ноября, в рамках программы «Выбор критиков – вне конкурса» состоится показ мистической драмы «Звонок с небес» – последней работы безвременно покинувшего этот мир корейского режиссера Ким Ки Дука. За просмотром последует встреча с создателями фильма, в том числе с исполнителями главных ролей – киргизским актером Абылаем Маратовым и казахской актрисой Жанель Сергазиной. Мировая премьера этой кинокартины состоялась в сентябре на Венецианском кинофестивале.
В конкурсной программе фильмов из стран Балтии представлены лучшие новые фильмы из нашего региона. На русском языке снята драма «Минск» (реж. Борис Гуц), съемки которой проходили в таллиннском районе Ласнамяэ. С субтитрами на русском языке покажут эстонскую премьеру литовской фантастической драмы «Эра выживания» (реж. Кристина Буожите и Бруно Сампер) и уже полюбившиеся публике местные фильмы «Болото» (реж. Эрго Кульд), «Калев» (реж. Ове Мустинг) и «Аптекарь Мельхиор» (реж. Эльмо Нюганен).
Снятая на русском языке израильская картина «Валерия выходит замуж» (реж. Михал Виник) о неудачном договорном браке украинки Валерии с израильтянином Эйтаном познакомит зрителей с кинематографом нынешним приоритетным участником фестиваля – Израилем.
Трогательный документальный фильм «Дом из щепок» (реж. Симон Леренг Вильмонт) перенесет зрителей в Восточную Украину и покажет изнутри жизнь детского приюта, в котором воспитатели делают все для того, чтобы скрасить будни детей.
В этом году одному из ярчайших представителей эстонского кинематографа, Лембиту Ульфсаку, исполнилось бы 75 лет. К этой дате и выходу книги об именитом актере приурочена специальная программа PÖFF «Золотое сечение». С русскими субтитрами покажут грузино-эстонскую драму «Мандарины» (реж. Заза Урушадзе), претендовавшую в 2013 году на «Оскар».
Русскоязычными субтитрами снабжены и некоторые выдающиеся фильмы этого года, в том числе лауреат Гран-при Каннского кинофестиваля «Близко» (реж. Лукас Донт) и будущие кандидаты на «Оскар»: «Банши Инишерина» Мартина МакДона, «Кит» Даррена Аронофски, «Решение уйти» Пак-Чхан-ука и «Империя света» Сэма Мендеса.
На предстоящих выходных проводимый в Ида-Вирумаа фестиваль KinoFF перебирается в Нарву. В подборку из пяти короткометражек, объединенных единой темой «Воспоминания о прошлом», вошел фильм эстонского режиссера Натальи Маченене «S77» (мировая премьера). В Нарве также покажут уже упомянутые киноленты «Эра выживания», «Валерия выходит замуж» и другие.
Билеты на сеансы PÖFF можно приобрести на сайте фестиваля или на портале Piletilevi, а также в пунктах продажи билетов фестиваля, открытых в Таллинне в ТЦ Solaris и Apollo kino Coca-Cola Plaza, а также в Тарту в Kvartali keskus.
Кинофестиваль «Темные ночи» представляют Elisa, Nordic Hotel Forum и Toyota. Крупными спонсорами фестиваля стали Forus, National Geographic, Postimees и Cramo.