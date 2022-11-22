На этой неделе на PÖFF состоится 33 киносеанса на русском языке или с русскими субтитрами

Снятая на русском языке израильская картина «Валерия выходит замуж» (реж. Михал Виник) о неудачном договорном браке украинки Валерии с израильтянином Эйтаном познакомит зрителей с кинематографом нынешним приоритетным участником фестиваля – Израилем.

Трогательный документальный фильм «Дом из щепок» (реж. Симон Леренг Вильмонт) перенесет зрителей в Восточную Украину и покажет изнутри жизнь детского приюта, в котором воспитатели делают все для того, чтобы скрасить будни детей.

В этом году одному из ярчайших представителей эстонского кинематографа, Лембиту Ульфсаку, исполнилось бы 75 лет. К этой дате и выходу книги об именитом актере приурочена специальная программа PÖFF «Золотое сечение». С русскими субтитрами покажут грузино-эстонскую драму «Мандарины» (реж. Заза Урушадзе), претендовавшую в 2013 году на «Оскар».

Русскоязычными субтитрами снабжены и некоторые выдающиеся фильмы этого года, в том числе лауреат Гран-при Каннского кинофестиваля «Близко» (реж. Лукас Донт) и будущие кандидаты на «Оскар»: «Банши Инишерина» Мартина МакДона, «Кит» Даррена Аронофски, «Решение уйти» Пак-Чхан-ука и «Империя света» Сэма Мендеса.

На предстоящих выходных проводимый в Ида-Вирумаа фестиваль KinoFF перебирается в Нарву. В подборку из пяти короткометражек, объединенных единой темой «Воспоминания о прошлом», вошел фильм эстонского режиссера Натальи Маченене «S77» (мировая премьера). В Нарве также покажут уже упомянутые киноленты «Эра выживания», «Валерия выходит замуж» и другие.

Билеты на сеансы PÖFF можно приобрести на сайте фестиваля или на портале Piletilevi, а также в пунктах продажи билетов фестиваля, открытых в Таллинне в ТЦ Solaris и Apollo kino Coca-Cola Plaza, а также в Тарту в Kvartali keskus.