Пожилые люди могут остаться без помощи: растет дефицит работников по уходу

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, в стареющем обществе вопросы ухода за людьми приобретают все большее значение, их игнорирование может привести к кризису системы попечения. «Чтобы у нас имелись услуги, основанные на человечности и индивидуальных потребностях, необходимы профессионалы, преданные своему делу. Проблема нехватки рабочей силы в сфере долгосрочного ухода, безусловно, не решится сама по себе, – сказала министр Рийсало. – Одним из первых шагов по изменению ситуации является реформа ухода, запланированная на следующий год. С ее помощью мы направим десятки миллионов евро в сферу долгосрочного ухода и оправдаем ожидания по зарплате работников этой сферы. В результате реформы мы хотим достичь ситуации, при которой один квалифицированный сотрудник обслуживает 9-12 человек в день, не 18, как это происходит сейчас».