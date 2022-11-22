В следующее десятилетие Эстонии потребуется более 1000 работников сферы долгосрочного ухода. Персонал можно найти, повысив заработную плату, модернизировав условия труда, в том числе внедряя широкое применение технологических средств труда, а также уменьшив рабочую нагрузку, говорится в анализе, проведенном исследовательским центром Mõttekoja Praxis по заказу Министерства социальных дел.
Пожилые люди могут остаться без помощи: растет дефицит работников по уходу
По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, в стареющем обществе вопросы ухода за людьми приобретают все большее значение, их игнорирование может привести к кризису системы попечения. «Чтобы у нас имелись услуги, основанные на человечности и индивидуальных потребностях, необходимы профессионалы, преданные своему делу. Проблема нехватки рабочей силы в сфере долгосрочного ухода, безусловно, не решится сама по себе, – сказала министр Рийсало. – Одним из первых шагов по изменению ситуации является реформа ухода, запланированная на следующий год. С ее помощью мы направим десятки миллионов евро в сферу долгосрочного ухода и оправдаем ожидания по зарплате работников этой сферы. В результате реформы мы хотим достичь ситуации, при которой один квалифицированный сотрудник обслуживает 9-12 человек в день, не 18, как это происходит сейчас».
Для снижения дефицита рабочей силы авторы анализа рекомендовали рассмотреть такие меры как внедрение технологичных средств труда, поддержку развития работников, сбалансированное соотношение сотрудников и клиентов, а также установление минимальной заработной платы. Привлечение иностранной рабочей силы также становится все более распространенным явлением в мире, но в случае Эстонии авторы анализа рекомендуют задуматься о том, является ли это решение разумнее и рентабельнее, чем более эффективное вовлечение местного населения в рынок труда.
В предыдущих исследованиях, проводимых в Европейском союзе, также отмечалось, что уровень заработной платы работников по уходу на одну пятую ниже, чем в среднем по стране. В свою очередь это приводит к оттоку рабочей силы в другие сектора.
По словам советника отдела попечения и социальной интеграции Министерства социальных дел Меэли Туубель, несколько рекомендованных в анализе направлений уже находятся в работе. «В течение нового периода действия европейских структурных фондов мы планируем инвестировать два миллиона евро в повышение квалификации персонала по уходу и обучение новых сотрудников. Кроме того, в рамках швейцарско-эстонской программы сотрудничества планируется модернизация учебных программ и профессиональных стандартов в социальной сфере, создание системы непрерывного образования и системы профессиональной поддержки, а также содействие инновациям», – пояснила Туубель.
Стратегическим партнером государства в защите интересов и признании социальных работников является Эстонская ассоциация социальных работников.
По мнению авторов анализа, различные меры, используемые для решения проблемы нехватки рабочей силы должны вводиться параллельно, дополняя друг друга. Нехватка рабочей силы в сфере долгосрочного ухода требует стратегического и широкого подхода, ни одна мера не сможет решить ситуацию сама по себе.
На нехватку рабочей силы в социальной сфере также указало опубликованное в начале года исследование потребности в рабочей силе и навыках (OSKA), согласно которому в ближайшие пять-десять лет нехватка будет составлять 1000-1200 работников по уходу и в общей сложности около 3000 работников в социальной сфере. Сектору ухода в течение трех лет предложено обучить 250 сотрудников, тогда как потребность в них в два раза выше. Кроме того, не всегда можно быть уверенным, что человек, прошедший обучение, в итоге будет работать в сфере попечения.
Анализ был проведен Центром политических исследований Praxis и Haap Consulting OÜ по поручению Министерства социальных дел.