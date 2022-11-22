Остерегайтесь: невероятные предложения «черной пятницы» могут оказаться ловушкой

«Вы должны с осторожностью относиться к большим скидкам и не дать себя обмануть. Если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего, речь идет о мошенничестве. Товары, которые стоят в несколько раз дешевле обычной цены, должны заставить покупателей быть более бдительными и осторожными», – сказал он.

Ранее уже неоднократно отмечались случаи, когда интернет-магазины, предлагающие большие скидки, использовались как ловушка для получения личных данных или денег. В случае мошенничества с продажами через интернет мошенники обычно выдают себя за онлайн-продавцов либо через мошеннический веб-сайт, либо через поддельную рекламу, размещенную на сайте реального продавца.

«Сейчас как никогда легко создать фальшивую страницу, которая выглядит в точности как настоящий интернет-магазин. Точно скопированный веб-сайт, поддельный логотип, фальшивая реклама и доменное имя, похожее на имя реального ретейлера, стали распространенными методами обмана покупателей», – говорит Кийк.

Поэтому, прежде чем совершить покупку в интернете, следует тщательно изучить бэкграунд человека или компании, которым Вы доверяете свои личные данные или данные платежной карты. Относительно новое мошенничество также получило широкое распространение и, к сожалению, оказалось прибыльным для мошенников – копирование среды продажи билетов на мероприятия.