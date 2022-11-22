За последние 12 лет Maxima помогла подарить радость Рождества тысячам детей по всей Эстонии. И в этом году каждый житель Эстонии может стать волшебником и исполнить мечты почти 2000 детей, которые написали о своих желания и развесили записки на Деревьях ангелов, установленных в магазинах Maxima по всей Эстонии в период с 22 ноября по 11 декабря.
Начинается благотворительная кампания «Дерево ангелов»
«С помощью отзывчивых жителей Эстонии за эти годы мы помогли подарить радость Рождества более чем 20 000 детей», – сказал генеральный директор Maxima Eesti Эдвинас Волкас. «И в этом году в сотрудничестве с самоуправлениями, Таллиннским центром социальной работы и Союзом многодетных семей Эстонии мы собрали и разместили на расположенных в магазинах «Деревьях ангелов» около 2000 записок с детскими желаниями».
По словам Эдвинаса Волкаса, в этом году все больше семей ощущают общую нестабильность экономической ситуации, и это видно по желаниям о подарках, поступающим из разных уголков Эстонии.
«Именно в такие моменты мы можем помочь и внести свой вклад в праздники детей, которые в противном случае останутся без рождественских подарков. «Деревья ангелов» установлены в 48 магазинах Maxima по всей Эстонии, а одно дерево стоит в головном офисе Maxima, чтобы и наши сотрудники смогли подарить детям радость Рождества», – добавил генеральный директор Maxima Eesti.
В рамках ежегодной кампании «Дерево ангелов» Maxima уже долгое время сотрудничает с Союзом многодетных семей Эстонии, в который входят семьи с тремя и более детьми по всей Эстонии. Таким образом, в число получающих подарки наряду с детьми, желания которых были собраны при помощи местных самоуправлений, входят и 544 ребенка из многодетных семей.
«Во многих семьях желания детей носят очень практичный характер – зимняя одежда или обувь, школьные принадлежности. А еще дети мечтают о развивающих игрушках, плюшевых мишках, машинках и куклах», – описала желания детей президент Эстонского союза многодетных семей Ааге Ыунап.
Каждый житель Эстонии может сделать долгожданный подарок ребенку, написавшему желание для «Дерева ангелов», в период с 22 ноября по 11 декабря. Для участия в кампании по сбору подарков необходимо лишь выбрать на находящемся в магазине Maxima «Дереве ангелов» имя ребенка, рождественскую мечту которого вы хотите осуществить, и купить него подарок. Подарок можно отдать в неупакованном виде либо в инфопункт магазина, либо работнику кассы, после чего Maxima доставит его ребенку. Точное местонахождение «Деревьев ангелов» можно найти на этом сайте.