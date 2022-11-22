Популярное кафе вынуждено закрыться после почти 30 лет работы

По пути из Таллинна можно без проблем свернуть с новой трассы к кафе Kükita, а затем снова продолжить путь. Все, что нужно, это предприниматель, готовый вдохнуть новую жизнь в это место.

Кафе Kükita, которое на протяжении 29 лет вело работало у шоссе Таллинн – Тарту, уже несколько месяцев не предлагает водителям возможность подкрепиться в дороге. Несмотря на то, что строительство нового участка дороги Выыбу – Мяо, в конце которого расположено кафе, уже завершено и можно было бы снова открыть кафе для посетителей, его собственница Марет Вохла заявила, что не собирается возобновлять деятельность и предпочитают передать эстафету кому-то другому.