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«Ээсти 200» хочет снизить налог на ремонтные услуги

BNS
«Ээсти 200» хочет снизить налог на ремонтные услуги
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Зюлейха Измайлова.
Зюлейха Измайлова. Фото: Eero Vabamägi

Правление партии «Ээсти 200» утвердило принципы экономики замкнутого цикла предвыборной программы Рийгикогу, в том числе снижение налога с оборота на ремонтные услуги до пяти процентов.

«Для продвижения экономики замкнутого цикла необходим сильный мотиватор – с помощью налоговых льгот государство действительно может влиять то, чтобы население Эстонии создавало меньше мусора и берегло природу», – сказала член правления «Ээсти 200» Зюлейха Измайлова.

По словам члена правления «Ээсти 200» Марека Рейнааса, отношение к окружающей среде должно быть серьезно изменено: следует ездить на одной машине как можно дольше; не покупать новую модель телефона, пока прежняя не выйдет из строя.

«Время такое – мы только потребляем. Потребляем в больших количествах, а затем выбрасываем. Это должно измениться. Главный вопрос для экономики будущего заключается в том, как обеспечить экономический рост и рост благосостояния в ситуации, когда потребление сокращается. Быстрый переход к экономике замкнутого цикла – это способ обеспечить конкурентоспособность Эстонии», – сказал Рейнаас.

Экономика замкнутого цикла – это более эффективное и экономичное использование материалов, что снижает потребность в новых материалах и использовании энергии, а также снижает выбросы углекислого газа.

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