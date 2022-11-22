«Ээсти 200» хочет снизить налог на ремонтные услуги

«Для продвижения экономики замкнутого цикла необходим сильный мотиватор – с помощью налоговых льгот государство действительно может влиять то, чтобы население Эстонии создавало меньше мусора и берегло природу», – сказала член правления «Ээсти 200» Зюлейха Измайлова.

По словам члена правления «Ээсти 200» Марека Рейнааса, отношение к окружающей среде должно быть серьезно изменено: следует ездить на одной машине как можно дольше; не покупать новую модель телефона, пока прежняя не выйдет из строя.

«Время такое – мы только потребляем. Потребляем в больших количествах, а затем выбрасываем. Это должно измениться. Главный вопрос для экономики будущего заключается в том, как обеспечить экономический рост и рост благосостояния в ситуации, когда потребление сокращается. Быстрый переход к экономике замкнутого цикла – это способ обеспечить конкурентоспособность Эстонии», – сказал Рейнаас.