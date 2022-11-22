Комитет ООН не разрешил переносить советские памятники в Литве

Он сожалеет, что комитет не прислушался к позиции Литвы, и считает, что памятники могут быть сняты независимо от позиции комитета.

«Министерство юстиции сообщило, что Комитет ООН по правам человека принял решение в отношении стел на Антакальнисском кладбище, временные меры защиты оставлены. Такое решение трудно понять – и есть две версии: либо комиссия не вникла в контекст и аргументы, представленные литовским государством, либо просто имеет место непонимание общей ситуации, различий между положениями самой конвенции и того, что применяется в случае с Литвой», – сказал Бенкунскас.

«Моя личная позиция предельно ясна: эти стелы нужно убрать немедленно, это дело чести государства и города. К сожалению, поговорить с членами комитета не удалось, но их позиция в данном случае второстепенна», – сказал вице-мэр.

Комитет ООН принял решение о применении временных мер охраны к памятникам Антакальнисского кладбища в начале октября после получения обращения от заявителей, назвавших себя «этническими русскими»: его подписали Казимерас Юрайтис, побывавший в Минске на встрече с белорусскими властями в начале этого года, а также Дмитрий Глазков, Татьяна Брандт и Анастасия Брандт.

Литва не согласилась с этим заявлением и отметила, что заявители ввели комиссию в заблуждение относительно фактических обстоятельств, так как у правительства нет намерения осквернить могилы солдат или разрушить мемориал.

В начале июня политики столичного муниципалитета единогласно решили снять шесть фигурных стел из серого гранита, изображающих советских воинов Великой Отечественной войны, до этого скульптуры были исключены из Реестра недвижимых культурных ценностей.