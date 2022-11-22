Комитет ООН по правам человека оставил в силе временную охрану памятников советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, тем самым помешав столичным властям их убрать, подтвердил во вторник вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.
Комитет ООН не разрешил переносить советские памятники в Литве
Он сожалеет, что комитет не прислушался к позиции Литвы, и считает, что памятники могут быть сняты независимо от позиции комитета.
«Министерство юстиции сообщило, что Комитет ООН по правам человека принял решение в отношении стел на Антакальнисском кладбище, временные меры защиты оставлены. Такое решение трудно понять – и есть две версии: либо комиссия не вникла в контекст и аргументы, представленные литовским государством, либо просто имеет место непонимание общей ситуации, различий между положениями самой конвенции и того, что применяется в случае с Литвой», – сказал Бенкунскас.
«Моя личная позиция предельно ясна: эти стелы нужно убрать немедленно, это дело чести государства и города. К сожалению, поговорить с членами комитета не удалось, но их позиция в данном случае второстепенна», – сказал вице-мэр.
Комитет ООН принял решение о применении временных мер охраны к памятникам Антакальнисского кладбища в начале октября после получения обращения от заявителей, назвавших себя «этническими русскими»: его подписали Казимерас Юрайтис, побывавший в Минске на встрече с белорусскими властями в начале этого года, а также Дмитрий Глазков, Татьяна Брандт и Анастасия Брандт.
Литва не согласилась с этим заявлением и отметила, что заявители ввели комиссию в заблуждение относительно фактических обстоятельств, так как у правительства нет намерения осквернить могилы солдат или разрушить мемориал.
В начале июня политики столичного муниципалитета единогласно решили снять шесть фигурных стел из серого гранита, изображающих советских воинов Великой Отечественной войны, до этого скульптуры были исключены из Реестра недвижимых культурных ценностей.
Ранее работы по вывозу планировалось завершить к 1 ноября, компания Vilniaus BDT, выигравшая муниципальный тендер, предложила реализовать работы за 48 тыс. евро.