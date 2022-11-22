Вступающие в силу с декабря изменения затронут всех автовладельцев

В новом дизайне улучшено отображение данных в регистрационном свидетельстве и добавлены элементы защиты.

«Чтобы добиться большего размера текста технических данных транспортного средства, все названия полей перемещены в начало документа, а некоторые необязательные поля, такие как габариты транспортного средства и нагрузка на ось, будут удалены», – пояснил специалист отдела регистрации автомобилей Департамента транспорта Сулев Вилль.

Вилль добавил, что в будущем все технические данные по-прежнему будут доступны в электронной среде Департамента транспорта.

Кроме того, при выдаче свидетельства на оборотной стороне будет указываться действующая дата технического осмотра, а также будет изменен цвет документа, чтобы четко отличить более новые свидетельства, в которых расположение данных отличается от предыдущего.

«Важно добавить, что все имеющиеся свидетельства о регистрации наземных транспортных средств остаются в силе и нет необходимости их заменять до истечения срока действия», — сказал Сулев Вилль.