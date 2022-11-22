Эстонец стал чемпионом мира по бильярду

Если в финале и полуфинале чемпион Европы среди юниоров, а теперь также и чемпион мира среди юниоров сумел обеспечить себе достаточно уверенные победы (9:6 и 9:5), то завершение четвертьфинала было таким же драматичным, как это было в конце финальной встречи чемпионата Европы.

При счете 8:8 Гнадеберг забил шар номер 4, но следующий (5), спрятался за другим. Гнадебергу удалось зацепить правильный шар, но в лузу он не зашел. Соперник сумел отыграться и в какой-то момент показалось, что удача отвернулась от нашего спортсмена. Но затем Карл совершил лучший за весь турнир удар (резаный удар, при котором от удара шаром 5 в лузу зашел шар 8) и сумел забить все оставшиеся шары. Благодаря этому Карл обеспечил себе место в полуфинале и медаль чемпионата мира.

Третье место поделили Йори Нарвола (Финляндия) и серб Лазар Костич, который в полуфинале проиграл Гнадебергу со счетом 6:9.