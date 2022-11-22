Продавцы топлива снизили цены

Торгующее топливом предприятие Alexela на всех своих АЗС во вторник снизило цены на бензин 95 на три, а на дизельное топливо на четыре цента, бензин 95 стоит 1,809 евро за литр, а новая цена дизельного топлива составляет 1,859 евро за литр.

У Terminal автомобильный бензин 95 после снижения цен стоит 1,799 евро, бензин 98 – 1,849 евро за литр, а цена дизельного топлива – 1,859 евро, сообщили продавцы топлива. Менеджер

Neste по маркетингу и коммуникациям Ристо Сюллусте сообщил BNS, что Neste снизила цены на бензин на три цента, а на дизельное топливо – на четыре цента за литр.

Директор по продажам Terminal Oil Group Урмас Куузе отметил в пресс-релизе, что розничные цены на моторное топливо Terminal Oil Group во многом зависят от закупочных цен и налогов, региональная конкуренция, по его словам, не влияет на ценообразование.

«Удешевление готового продукта жидкого топлива на мировых рынках на прошлой неделе достигло Эстонии, что отразилось и на наших ценах», – сообщил в пресс-релизе член правления AS Alexela Тармо Кярсна.

Проведенное Circle K сравнение цен в столицах стран Балтии показало, что за неделю цены на топливо упали в Таллинне, Риге и Вильнюсе. В Таллинне цена бензина 95 на прошлой неделе по сравнению с позапрошлой снизилась на четыре цента, а на бензин 98 и на дизель на пять центов.