Продавцы топлива Alexela, Terminal и Neste во вторник снизили цены на всех своих АЗС по всей Эстонии.
Продавцы топлива снизили цены
Торгующее топливом предприятие Alexela на всех своих АЗС во вторник снизило цены на бензин 95 на три, а на дизельное топливо на четыре цента, бензин 95 стоит 1,809 евро за литр, а новая цена дизельного топлива составляет 1,859 евро за литр.
У Terminal автомобильный бензин 95 после снижения цен стоит 1,799 евро, бензин 98 – 1,849 евро за литр, а цена дизельного топлива – 1,859 евро, сообщили продавцы топлива. Менеджер
Neste по маркетингу и коммуникациям Ристо Сюллусте сообщил BNS, что Neste снизила цены на бензин на три цента, а на дизельное топливо – на четыре цента за литр.
Директор по продажам Terminal Oil Group Урмас Куузе отметил в пресс-релизе, что розничные цены на моторное топливо Terminal Oil Group во многом зависят от закупочных цен и налогов, региональная конкуренция, по его словам, не влияет на ценообразование.
«Удешевление готового продукта жидкого топлива на мировых рынках на прошлой неделе достигло Эстонии, что отразилось и на наших ценах», – сообщил в пресс-релизе член правления AS Alexela Тармо Кярсна.
Проведенное Circle K сравнение цен в столицах стран Балтии показало, что за неделю цены на топливо упали в Таллинне, Риге и Вильнюсе. В Таллинне цена бензина 95 на прошлой неделе по сравнению с позапрошлой снизилась на четыре цента, а на бензин 98 и на дизель на пять центов.
Бензин 95 стоил в столице Эстонии в пятницу 1,839 евро, 98 плюс – 1,879 евро, дизельное топливо 1,899 евро.