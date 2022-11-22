Ученик, которого весной отстранили от государственного экзамена по математике, обжаловал решение Департамента по делам образования и молодежи в суде, где выяснилось, что телефон на столе не может быть единственной причиной для отстранения от экзамена без права на пересдачу.
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Телефон не шпаргалка: старшеклассника отстранили от экзамена, но он обжаловал решение и выиграл суд
Телефон не шпаргалка: старшеклассника отстранили от экзамена, но он обжаловал решение и выиграл суд
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