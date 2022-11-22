В воскресенье в Таллинне были арестованы двое граждан Эстонии по подозрению в 18 нарушениях при участии в афере с криптовалютой и отмывании денег на общую сумму 575 млн долларов США.
ВИДЕО ⟩ Арестованные эстонские предприниматели подозреваются в мошенничестве с криптовалютой на 575 миллионов долларов
Руководитель бюро по борьбе с киберпреступлениями Центральной криминальной полиции Оскар Гроссь сказал, что проводившееся в сотрудничестве двух стран расследование было длительным и очень объемным. «Масштабы этого расследования наглядно иллюстрирует тот факт, что, насколько известно, речь идет о случае совершенного в Эстонии мошенничества с одной из крупнейших сумм нанесенного ущерба. На сегодняшний день собрано достаточно доказательств для задержания подозреваемых. В этом расследовании чрезвычайно важным было международное сотрудничество, так как с самого начала мы работали с коллегами из США как сплоченная команда», – описал Гроссь.
Оскар Гроссь заявил, что криптосфера находится под повышенным вниманием полиции, так, например, только что, в начале октября, Центральная криминальная полиция задержала лиц, подозреваемых в инвестиционном мошенничестве, которые были связаны с виртуальной валютой Dagcoin. «Расследования, связанные с криптовалютами, несомненно являются запутанными и требуют много времени, но правоохранительные учреждения делают все возможное, чтобы раскрывать эти преступления. Существуют разные законные способы для занятия предпринимательством в сфере криптовалют, и мошенничеству там места нет», – добавил Гросс.
По словам государственного прокурора Вахура Верте, цель правоохранительных учреждений – препятствовать совершению преступлений и восстанавливать верховенство права. «Преступность не должна окупаться, и правоохранительные учреждения трудятся во имя того, чтобы пострадавшим от преступлений вернули их имущество в результате производства. Новые технологии расширили и возможности мошенников воплощать свои преступные замыслы, и поэтому перед тем, как доверить кому-нибудь свое имущество, необходимо проделать основательную предварительную работу, поскольку люди с похожим опытом могут быть в любой точке мира. Эстония является партнером, признанным на международном уровне, и мы ведем тесное сотрудничество со службами разных стран. Но несмотря на это, легче уберечь своё имущество, чем возвращать его путем уголовного и судебного производства» – сказал Верте.
В Эстонии прошли задержания и обыски в рамках производства по уголовному делу, которое ведется в США. С полицейской операцией было связано более 100 полицейских, в том числе 15 сотрудников федеральных органов США.
Органы власти США ходатайствуют о задержании двух подозреваемых на время предварительного следствия и о выдаче подозреваемых.
Жертв сотни тысяч
Согласно судебным документам, 37-летние Сергей Потапенко и Иван Турыгин предположительно обманули сотни тысяч жертв с помощью сложной схемы. Они склоняли жертв подписывать договоры об аренде используемого для мошеннических целей оборудования на принадлежащей подозреваемым майнинговой ферме под названием HashFlare.
Они также побудили жертв к инвестированию в банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank. На самом деле Polybius никогда не был банком и никогда не выплачивал обещанные дивиденды. Потерпевшие выплатили компаниям Потапенко и Турыгина более 575 миллионов долларов. Затем Потапенко и Турыгин использовали подставные компании для отмывания доходов от мошенничества и покупки недвижимости и роскошных автомобилей.
«Новые технологии облегчили преступникам эксплуатацию невинных жертв как в Соединенных Штатах, так и за границей, – сказал Кеннет А. Полите-младший, помощник генерального прокурора отдела по уголовным делам Министерства юстиции США. – Министерство юстиции работает над тем, чтобы люди не теряли свои с трудом заработанные деньги из-за преступных схем, и не позволяет подозреваемым в их создании пользоваться плодами своих преступлений».
«Размер и размах предполагаемой схемы поистине поразителен. Эти обвиняемые воспользовались как привлекательностью криптовалюты, так и ореолом таинственности, окружающим добычу криптовалюты, чтобы выстроить масштабную «схему Понци» (финансовую пирамиду – прим. ред.), – сказал Ник Браун, прокурор США Западного округа Вашингтона. – Они заманивали инвесторов, предоставляя ложную информацию, а затем платили первым инвесторам из вкладов более поздних инвесторов. Они пытались перевести свой нелегально заработанный доход с целью сокрытия в эстонскую недвижимость, роскошные автомобили, банковские счета и кошельки виртуальной валюты по всему миру. Власти США и Эстонии работают над установлением и конфискацией этих активов, то есть над тем, чтобы лишить преступников их прибыли».
«ФБР работает по всему миру в отношении лиц, которые используют все более изощренные схемы для обмана инвесторов, – сказал Луис Кесада, помощник директора отдела уголовных расследований ФБР. – Жертвы в Соединенных Штатах и за рубежом инвестировали, как им казалось, в хитроумные предприятия, занимающиеся виртуальными активами, но все это было частью мошеннической схемы, жертвами которой стали тысячи людей. ФБР благодарит наших внутригосударственных и международных партнеров за их усилия на протяжении всего расследования, направленные на восстановление справедливости для пострадавших».
Мнимая операция майнинга криптовалюты
Согласно обвинительному заключению, Потапенко и Турыгин утверждали, что они в HashFlare осуществляли крупномасштабную операцию по добыче криптовалюты. Майнинг криптовалюты – это процесс, в ходе которого компьютеры используются для генерации криптовалюты, такой как, например, биткоин, с целью получения прибыли.
Потапенко и Турыгин предлагали платные контракты, по которым клиенты могли получить долю в майнинговой ферме HashFlare, в обмен на добытую предприятием виртуальную валюту. Веб-сайт HashFlare позволял клиентам видеть, сколько виртуальной валюты якобы было произведено в ходе их деятельности по добыче криптовалюты. В период с 2015 по 2019 год клиенты со всего мира, включая жителей штата Вашингтон, заключили с HashFlare контракты на сумму более 550 миллионов долларов.
Согласно подозрению, эти контракты были в правовом отношении недействительными. Как утверждается, у HashFlare не было оборудования для майнинга виртуальной валюты, которое, по их заверениям, использовалось. Сообщается, что принадлежащие HashFlare устройства добывали биткоины менее чем на один процент от заявленной вычислительной мощности.
Когда инвесторы попросили вывести свои доходы от майнинга, Потапенко и Турыгин оказались не в состоянии выплатить обещанные добытые деньги. Вместо этого они либо отказались производить платежи, либо выплатили инвесторам виртуальную валюту, которую обвиняемые купили на открытом рынке, а не ту валюту, которую они добывали сами. HashFlare прекратила свою деятельность в 2019 году.
25 миллионов долларов через поддельный банк
В мае 2017 года Потапенко и Турыгин предложили инвестировать в компанию Polybius, которая, как они обещали, будет представлять из себя банк, специализирующийся на виртуальной валюте. Они пообещали инвесторам дивиденды от прибыли Polybius.
В рамках этой схемы задержанные привлекли не менее 25 миллионов долларов и перевели большую часть денег на другие банковские счета и кошельки с виртуальной валютой, находящиеся под их контролем. Polybius никогда не являлся банком и не выплачивал дивиденды.
20 лет в тюрьме
Обвинение против Потапенко и Турыгина также касается сговора по организации отмывания преступных доходов с использованием подставных компаний и поддельных контрактов и счетов. Считается, что в сговоре, связанном с отмыванием денег, задействовано не менее 75 объектов недвижимости, шесть роскошных автомобилей, криптовалютные кошельки и тысячи устройств для майнинга криптовалюты.
Потапенко и Турыгин обвиняются в сговоре с целью совершения интернет-мошенничества, 16 эпизодах интернет-мошенничества, а также в сговоре с целью отмывания денег. В случае вынесения обвинительного приговора Потапенко и Турыгину обоим грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Судья федерального окружного суда назначит предполагаемое наказание после рассмотрения инструкций по определению мер взыскания США и других проистекающих из законодательства факторов. Дело расследует ФБР.
Сотрудничество США с Эстонией
Соединенные Штаты благодарят Центральное бюро расследования киберпреступлений Департамента полиции и погранохраны Эстонии за поддержку в этом расследовании. Департамент международных дел Министерства юстиции США также оказал всестороннюю помощь расследованию.
Это расследование и задержания демонстрируют отличную координацию и сотрудничество между правоохранительными органами США и Эстонии. Эстония была важным партнером в пресечении этого киберпреступления, и Соединенные Штаты благодарят эстонцев за их постоянную помощь и координацию.
Лица, которые считают, что они могут быть потерпевшими в этом деле, могут получить дополнительную информацию на сайте www.fbi.gov/hashflare.