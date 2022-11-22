ВИДЕО ⟩ Арестованные эстонские предприниматели подозреваются в мошенничестве с криптовалютой на 575 миллионов долларов

В Эстонии прошли задержания и обыски в рамках производства по уголовному делу, которое ведется в США. С полицейской операцией было связано более 100 полицейских, в том числе 15 сотрудников федеральных органов США.

Органы власти США ходатайствуют о задержании двух подозреваемых на время предварительного следствия и о выдаче подозреваемых.

Жертв сотни тысяч

Согласно судебным документам, 37-летние Сергей Потапенко и Иван Турыгин предположительно обманули сотни тысяч жертв с помощью сложной схемы. Они склоняли жертв подписывать договоры об аренде используемого для мошеннических целей оборудования на принадлежащей подозреваемым майнинговой ферме под названием HashFlare.

Они также побудили жертв к инвестированию в банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank. На самом деле Polybius никогда не был банком и никогда не выплачивал обещанные дивиденды. Потерпевшие выплатили компаниям Потапенко и Турыгина более 575 миллионов долларов. Затем Потапенко и Турыгин использовали подставные компании для отмывания доходов от мошенничества и покупки недвижимости и роскошных автомобилей.

«Новые технологии облегчили преступникам эксплуатацию невинных жертв как в Соединенных Штатах, так и ​​за границей, – сказал Кеннет А. Полите-младший, помощник генерального прокурора отдела по уголовным делам Министерства юстиции США. – Министерство юстиции работает над тем, чтобы люди не теряли свои с трудом заработанные деньги из-за преступных схем, и не позволяет подозреваемым в их создании пользоваться плодами своих преступлений».