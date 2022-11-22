Конференция Восточного партнерства в Таллинне: новая геополитическая реальность

Конференция «Расширение ЕС и Восточное партнерство: новая геополитическая реальность Европы» организована Международным центром обороны и безопасности (ICDS) и Министерством иностранных дел.

В конференции примут участие докладчики из стран Восточного партнерства, Эстонии и других государств-членов и институтов ЕС. Мероприятие откроют Индрек Канник, директор ICDS, Вивиан Лоонела, глава представительства Европейской комиссии в Эстонии и Ингрид Терсман, посол Швеции. В открытии конференции примут участие министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, вице-премьер Украины Ольга Стефанишина и заместитель министра иностранных дел Грузии Теймураз Джанджалиа.

Накануне конференции Индрек Канник сказал, что для Эстонии важно, чтобы вокруг нас было как можно больше демократических и стабильных стран. «Сейчас украинцы показывают, как они защищают те же ценности, которые важны для ЕС: свободу, демократию, верховенство закона», – сказал он.

Герт Анцу, руководитель конференции и специальный представитель Министерства иностранных дел по вопросам Восточного партнерства, подчеркнул, что Восточное партнерство и расширение ЕС приобрели новый контекст в связи с агрессией России против Украины.

«Политическая карта Европы основательно перекроена, и это напрямую касается Эстонии, ЕС и соседних с нами стран. Уже сегодня мы являемся свидетелями ускоренной евроинтеграции в странах-партнерах ЕС – Украина и Молдова стали странами-кандидатами в члены ЕС, а Грузия получила европейскую перспективу. Сейчас важно обсудить, происходит ли расширение ЕС так, как ожидают эти страны, и посмотреть, чему новые страны-кандидаты могли бы научиться у Западных Балкан», – сказал Анцу.

На конференции будут обсуждаться варианты расширения ЕС, реформы стран и то, нужно ли Восточное партнерство в его нынешнем виде или оно будет заменено в будущем двусторонними отношениями между ЕС и странами-кандидатами.