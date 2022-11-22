Возмещение октябрьских счетов за газ обойдется государству более чем в четыре миллиона евро

Пресс-секретарь Министерства экономики и коммуникаций Лаура Лаастер сообщила ERR , что продавцы газа подали государству заявки на 4,158 млн евро. Также поступили ходатайства от посредников. В то же время запрашиваемые ими суммы невелики и составляют от нескольких десятков евро до 10 000 евро.

«Поскольку Центр экологических инвестиций все еще обрабатывает данные, окончательная цифры будут немного точнее, но изменятся они незначительно», – сказала Лаастер.

С октября этого года до конца марта следующего бытовым потребителям газа государство компенсирует 80 процентов средней цены на газ в той части, которая превышает 80 евро/МВт-ч без налога с оборота. При этом одному домохозяйству компенсируется потребление максимум 2,6 МВт-ч, т.е. 251,7 кубометра, что составляет среднемесячное потребление газа в частном доме.

Для квартирных товариществ максимальный предел потребления не устанавливается. Например, если в течение месяца у потребителя уходит на газ в среднем 230 евро/МВт-ч (без налога с оборота) при объеме потребления 2,6 МВт-ч, то после применения компенсации цена для потребителя составит 110 евро/МВт-ч.

Для получения компенсации потребителям делать ничего не нужно - цена на энергию уже снижена продавцом в выставленном клиенту счете.