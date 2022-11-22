Полезно знать: как взять жилищный кредит, если самофинансирования не хватает

А если купить квартиру за 100 000 евро планирует семья, имеющая как минимум троих детей в возрасте до 19 лет, KredEx предлагает еще более выгодное поручительство, и в этом случае семье нужно найти всего 5% или 5 000 евро самофинансирования, а банк выдаст жилищный кредит в размере 95 000 евро.

Новое поручительство для сельских регионов

Начиная с первого полугодия этого года KredEx предлагает новую услугу поручительства по жилищному кредиту для покупателей жилья в сельской местности. В случае кредита с таким поручительством стоимость недвижимости значения не имеет, так как в этом случае приобретаемая недвижимость не требуется банку в качестве залога.

Покупателю жилья в сельской местности Kredex гарантирует 80% жилищного кредита, а 20% жилищного кредита остаются необеспеченными. Клиент должен иметь 10% от общей стоимости жилья в качестве самофинансирования. Coop Pank является первым и пока единственным банком в Эстонии, в сотрудничестве с KredEx предлагающим жилищные кредиты на таких условиях.

Для заемщика это означает следующее. Если цена жилья в сельской местности составляет, например, 50 000 евро, и еще 50 000 евро пойдет на ремонт, то общая стоимость проекта составит 100 000 евро. Если у покупателя есть 10 000 евро, банк предлагает ему кредит в размере 90 000 евро. При этом поручительство KredEx обеспечивает 72 000 евро кредита, а 18 000 евро остаются банку необеспеченными.

Подробнее о возможностях и условиях KredEx можно узнать ЗДЕСЬ.