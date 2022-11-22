Первый тайм матча Аргентина – Саудовская Аравия. У Месси первый гол

Для обеих команд это стартовый матч чемпионата, они выступают в группе С.

Для капитана сборной Аргентины Лионеля Месси этот чемпионат мира, пятый в его карьере, станет последним – накануне семикратный обладатель «Золотого мяча» подтвердил эту информацию. Сборная Аргентины выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах. А в мундиале сборная этой страны участвует уже шестой раз в истории.

Саудиты играли в 1/8 финала ЧМ в 1994 году.

Стартовые составы на матч были следующими:

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, Родриго Де Пауль, Леандро Паредес, Алехандро Гомес, Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Лаутаро Мартинес.

Саудовская Аравия: Аль-Оваи, Абдул Хамид, Аль-Тамбакти, Аль-Булайхи, Аль-Шахрани, Аль-Фарах, Канно, Аль-Мальки, Аль-Брикан, Аль-Давсари, Аль-Шехри.

Уже на второй минуте легендарный Месси создал опаснейший момент, чуть не забив гол команде Саудовской Аравии. На шестой минуте - угловой, который саудиты отразили, но атака у ворот продолжилась.

На десятой минуте Де Пауль пытался прорваться к мячу, но его прихватил соперник - арбитр назначил пенальти, который Месси забил просто играючи. 1:0 в пользу Аргентины и первый гол Лионеля на этом чемпионате мира.

На 27-й минуте Лаутаро Мартинес забивает гол в совершенно пустые ворота соперника – вратарь саудитов выбежал в попытке отразить мяч, но безуспешно. Из-за офсайда гол не засчитали (кстати, у Аргентины это был уже шестой офсайд за первый тайм). И на 35-й минуте снова гол от аргентинцев и снова из офсайда.

42-я минута матча ознаменовалась штрафным, который аргентинцы не смогли реализовать: Месси навесил со стандарта, но защита отразила мяч, который перехватил Де Пауль, но в итоге при попытке забить гол пробил намного выше цели.