Ремонт жилья и меблировка являются затратными мероприятиями, особенно в ситуации, когда инфляция и экономическая ситуация заставляют экономить и откладывать большие расходы до лучших времен. Эксперты делятся советами, как при небольшом бюджете придать жилью новый облик и к какому финансированию прибегнуть.
Эксперты: как при небольшом бюджете придать новый облик своему жилью?
«Сначала следует посмотреть и записать, что точно нуждается в обновлении и на основании этого составить бюджет всего ремонта. Стоит основательно продумать, достаточно ли покраски и новых элементов обстановки или жилье нуждается в более масштабном ремонте. Следует выяснить, какие работы вы можете выполнить самостоятельно и когда разумнее пользоваться услугами ремонта», – рассказала менеджер по продажам кредитов и карт Inbank Эвелин Рахкема.
Распределите все необходимые для проведения ремонта средства, начиная со строительных материалов и заканчивая элементами мебели и обстановки. Затем с помощью интернет-магазинов или, зайдя в строительный магазин, выясните, сколько могут стоить необходимые материалы и предметы для обстановки. «На основании этого можно составить детальный бюджет и посмотреть, есть ли необходимая сумма в наличии сейчас, надо ли ее копить или разумнее вообще воспользоваться помощью банка», – добавила Рахкема.
Свежая краска творит чудеса
По словам менеджера категории товаров Ehituse ABC Маргуса Йоакита, свежий лакокрасочный слой может повысить привлекательность любой стены, придав помещению свежести, сделав его светлее или легче. «При комбинировании красок и использовании на стене различных техник нанесения краски можно создать интересные эффекты. Также могут быть выгодной инвестицией обои, и ими совсем не обязательно покрывать все стены. С помощью обоев, например, можно создать акцентную стену, которая выделяет определенный участок и создает более уютную обстановку», – рассказал Йоакит о возможностях различных материалов.
По его словам, не стоит сразу менять все элементы интерьера, часто возможно придать более свежий вид уже имеющейся мебели. «Придание более свежего облика имеющейся мебели при помощи, например, новой краски или обивки дает возможность сэкономить деньги. Например, можно значительно сэкономить, если вместо заказа новой кухонной мебели вы замените только поврежденную поверхность или покрасите шкафы», – сказал эксперт Ehituse ABC.
Он добавил, что в магазинах товаров повторного использования также можно найти настоящие жемчужины интерьера для дома и квартиры, которые можно без особого труда приспособить для своего дома. «Есть много небольших хитростей, как без труда придать комнате новое дыхание – например, покраска старой рамы зеркала и перемещение светильников могут полностью изменить интерьер комнаты», – отметил Йоакит.
Распределите ремонтные расходы на несколько месяцев
Для ремонта жилья можно при необходимости использовать также ремонтный кредит. «С его помощью можно купить строительные материалы, меблировать жилье или заплатить за услугу ремонта. Ремонт дома или квартиры предполагает достаточно большие затраты, и поэтому в некоторых случаях разумнее пользоваться помощью банка, что дает возможность оптимизировать разовые расходы и распределять их на более продолжительный период», – объяснила Рахкема.
Она подтвердила: хотя покупка мебели с вторичного рынка популярна и может помочь сэкономить на расходах, то при покупке использованной бытовой техники покупатели проявляют осторожность. «Покупка качественной бытовой техники в целом вполне оправдывает себя, поскольку ее вы покупаете на годы. У новой техники в большинстве случаев двухлетний гарантийный период, и бытовая техника попадает на вторичный рынок, как правило, когда этот период завершается. Может возникнуть ситуация, когда цена покупки использованной техники выгодная, но добавляющиеся ремонтные затраты повышают в итоге цену использованной бытовой техники по сравнению с новой», – отметила Рахкема.
Различные платежные решения – это разумный способ, как оптимизировать расходы на обновление жилья. «Как при покупке бытовой техники, так и при покупке мебели следует узнать, можно ли платить за них по частям. Например, при покупке мебели или бытовой техники при использовании решения "купи сейчас, заплати позже", можно распределить стоимость покупки на три месяца», – отметила специалист Inbank. Так возможно провести долгожданные ремонтные работы за один раз и не надо распределять их на более долгий период.