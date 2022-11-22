Эксперты: как при небольшом бюджете придать новый облик своему жилью?

По его словам, не стоит сразу менять все элементы интерьера, часто возможно придать более свежий вид уже имеющейся мебели. «Придание более свежего облика имеющейся мебели при помощи, например, новой краски или обивки дает возможность сэкономить деньги. Например, можно значительно сэкономить, если вместо заказа новой кухонной мебели вы замените только поврежденную поверхность или покрасите шкафы», – сказал эксперт Ehituse ABC.

Он добавил, что в магазинах товаров повторного использования также можно найти настоящие жемчужины интерьера для дома и квартиры, которые можно без особого труда приспособить для своего дома. «Есть много небольших хитростей, как без труда придать комнате новое дыхание – например, покраска старой рамы зеркала и перемещение светильников могут полностью изменить интерьер комнаты», – отметил Йоакит.

Распределите ремонтные расходы на несколько месяцев

Для ремонта жилья можно при необходимости использовать также ремонтный кредит. «С его помощью можно купить строительные материалы, меблировать жилье или заплатить за услугу ремонта. Ремонт дома или квартиры предполагает достаточно большие затраты, и поэтому в некоторых случаях разумнее пользоваться помощью банка, что дает возможность оптимизировать разовые расходы и распределять их на более продолжительный период», – объяснила Рахкема.

Она подтвердила: хотя покупка мебели с вторичного рынка популярна и может помочь сэкономить на расходах, то при покупке использованной бытовой техники покупатели проявляют осторожность. «Покупка качественной бытовой техники в целом вполне оправдывает себя, поскольку ее вы покупаете на годы. У новой техники в большинстве случаев двухлетний гарантийный период, и бытовая техника попадает на вторичный рынок, как правило, когда этот период завершается. Может возникнуть ситуация, когда цена покупки использованной техники выгодная, но добавляющиеся ремонтные затраты повышают в итоге цену использованной бытовой техники по сравнению с новой», – отметила Рахкема.