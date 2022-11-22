Европарламент хочет объявить РФ государством-спонсором терроризма

Резолюция без последствий?

Если 23 ноября резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма поддержит большинство евродепутатов, это будет означать, что впервые Евросоюз должен будет определиться, что именно он понимает под словосочетанием «государство-спонсор терроризма» и какие юридические последствия ожидают страну, в отношении которой будет применен этот термин. Принимая во внимание тот факт, что США пока не поддерживают идею внесения России в список государств, поддерживающих терроризм, избегая возможных последствий такого шага, аналитики высказывают сомнения – не спешат ли евродепутаты, отвечая на призывы Киева?

В отношении кого и по каким причинам может быть вынесено решение о признании государством-спонсором терроризма? В Соединенных Штатах, например, существует специальный документ, в котором перечислены страны, «неоднократно оказывавшие поддержку актам международного терроризма».

В настоящее время в этом списке только четыре государства: Куба, Иран, Северная Корея и Сирия. На них распространяются ограничения по предоставлению иностранной помощи, запрет на продажу оружия, контроль над экспортом технологий двойного назначения и различные финансовые санкции. Законодательство в отношении государств, поддерживающих терроризм, есть и у Канады.