Каллас: в глазах мирового сообщества Россия никогда не будет надежным партнером

«Эстония вместе с другими союзниками восточного крыла Европы была в авангарде поддержки Украины и международного сопротивления как на словах, так и личным примером и стойкостью. Мы не знаем точно, как и когда закончится эта война, но мы точно знаем, чем она точно не закончится. Победой России, – заявила Каллас. – Без правовой оценки и подотчетности нет надежды на справедливый и прочный мир. Россия должна возместить ущерб, нанесенный Украине, военные преступления и преступления агрессии должны быть наказаны».

Каллас сказала, что гордится реакцией и единством, которые Европа проявила в ответ на агрессию России. «Единство и солидарность Европейского союза, а также инициативность сыграли ключевую роль в мобилизации всего западного мира против России», – сказала она.

Каллас отметила, что совместно решено отказаться от российских энергоносителей, усилить европейскую оборону, дать Украине, Молдове, Грузии перспективу вступления в Евросоюз, начать переговоры о членстве с Северной Македонией, Боснией и Герцеговиной. Премьер также напомнила о планах Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

По словам премьер-министра, ни одно из этих решений не воплотилось бы в жизнь бы так быстро, если бы не война, а для России это стало неожиданностью.