Премьер-министр Кая Каллас заявила во вторник в Рийгикогу, давая обзор деятельности правительства по реализации политики Европейского союза, что Россия никогда не сможет быть надежным партнером в глазах мирового сообщества.
Каллас: в глазах мирового сообщества Россия никогда не будет надежным партнером
«Эстония вместе с другими союзниками восточного крыла Европы была в авангарде поддержки Украины и международного сопротивления как на словах, так и личным примером и стойкостью. Мы не знаем точно, как и когда закончится эта война, но мы точно знаем, чем она точно не закончится. Победой России, – заявила Каллас. – Без правовой оценки и подотчетности нет надежды на справедливый и прочный мир. Россия должна возместить ущерб, нанесенный Украине, военные преступления и преступления агрессии должны быть наказаны».
Каллас сказала, что гордится реакцией и единством, которые Европа проявила в ответ на агрессию России. «Единство и солидарность Европейского союза, а также инициативность сыграли ключевую роль в мобилизации всего западного мира против России», – сказала она.
Каллас отметила, что совместно решено отказаться от российских энергоносителей, усилить европейскую оборону, дать Украине, Молдове, Грузии перспективу вступления в Евросоюз, начать переговоры о членстве с Северной Македонией, Боснией и Герцеговиной. Премьер также напомнила о планах Финляндии и Швеции вступить в НАТО.
По словам премьер-министра, ни одно из этих решений не воплотилось бы в жизнь бы так быстро, если бы не война, а для России это стало неожиданностью.
«Россия хотела подчинить себе Украину и разрушить европейское единство. Взамен она получила более сильную и сплоченную Европу, чем когда-либо прежде», – заявила Каллас и добавила, что Европейский союз и Эстония будут полностью поддерживать Украину так долго, как это необходимо.
По словам Каллас, в результате войны мир вступил в эпоху, когда кризисы стали новой реальностью. «Боюсь, пройдет немало лет, прежде чем мир снова сможет вернуться к привычному миропорядку», – сказала она. В своем выступлении Каллас также затронула сферу энергетики как часть безопасности и борьбы с изменением климата.
Однако, по ее словам, большинство наших забот сейчас неизбежно связано с войной. «Уверяю вас и весь эстонский народ, что мы и впредь будем хорошими союзниками для наших партнеров и не забудем свой народ. Мы переживем эти трудные времена вместе. Мы поддерживаем Украину и украинский народ мысленно и своими действиями», – сказала Каллас и подчеркнула, что если сильна Европа, то сильна и Эстония.