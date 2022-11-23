КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ На ЧМ по футболу Ислам столкнулся с поддержкой cексуальных меньшинств

Если так и произойдет, это наверняка может стать ободряющим сигналом и для немецких болельщиков, равно как и для болельщиков сборных многих других стран. Если эта тенденция приобретет достаточно широкий харакетер, перед властями Катара станет весьма острая дилемма: любо окончательно губить международную репутацию и атмосферу турнира, либо, что называется, смириться с происходящим.

Катар был не первым позорным выбором ФИФА при определении хозяина ЧМ

Более чем вероятно, что на то, какой выбор в таком случае сделает руководство Катара, повлияет позиция, которую займет руководство ФИФА, станет ли оно и дальше отрабатывать свои обязательства перед катарской элитой, или же все-таки решит спасать уже свою собственную репутацию. Нужно понимать, что в истории этой организации достаточно позорных страниц, которые никак не позволяют воспринимать ее нерушимо стоящей за ценности «свободного мира»; она многократно с легкостью отступала от них, маскируя свое корыстолюбие под уважение чего-то вроде культурного многообразия.