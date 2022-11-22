С 1 ноября все микро- и малые предприятия, а также предприниматели-физические лица, фонды и некоммерческие организации смогут покупать у Eesti Energia электроэнергию в рамках универсальной услуги.
День на размышление: фирма Eesti Energia обратилась к бизнес-клиентам с напоминанием
Руководитель рынка Эстонии Eesti Energia Дайана Тийтсаар напоминает, малые потребители не будут переводиться автоматически, клиенты должны будут сами принять решение не позднее 23 ноября и сообщить о своем желании присоединиться. До сих пор интерес к универсальной услуге со стороны коммерческих потребителей был довольно скромным.
«Для подключения к универсальной услуге квалифицируется почти половина бизнес-клиентов Eesti Energia, или 16 800 потребителей. На сегодняшний день универсальную услугу выбрали только 15% из них, то есть почти 2600 потребителей», – сказала Тийтсаар.
Письма получили все бизнес-клиенты Eesti Energia, имеющие право на подключение к универсальной услуге. Предложение также можно увидеть в электронной системе обслуживания Eesti Energia. Если клиент хочет воспользоваться универсальной услугой задним числом с 1 ноября, он должен принять предложение не позднее 23 ноября.
Воспользоваться универсальной услугой предприятия могут в течение одного года и двух месяцев, то есть до конца 2023 года, а при желании подключиться к универсальной услуге можно будет и позже.
Универсальную услугу могут выбрать коммерческие организации, в которых работает менее 50 человек, а годовой оборот или общий баланс которых не превышает 10 миллионов евро. Универсальную услугу также могут выбрать некоммерческие организации, фонды и предприниматели-физические лица, годовое потребление электроэнергии которых не превышает 1 гигаватт-часа.
Окончательная цена универсальной услуги для бизнес-потребителей в настоящее время составляет от 16,04 ц/кВтч, к которой добавляется ежемесячная плата в размере 1,658 евро за пункт измерения (цены без НСО). Цена может со временем меняться, и это стоит учитывать при принятии решения.
Бизнес-клиентам Eesti Energia проще всего совершать операции в электронной системе обслуживания Eesti Energia по адресу http://www.energia.ee/ru/. Кроме того, помощь можно получить по телефону для бизнес-клиентов 777 2020 и по адресу электронной почты arikliendid@energia.ee. Крупные потребители могут получить помощь у своего личного администратора по работе с клиентами.