Второй тайм матча Аргентина - Саудовская Аравия начался с невероятного гола саудитов. Похоже, вратарь аргентинцев Эмилиано Мартинес не был к этому готов, за что и поплатился. И на 53-й минуте, не дав аргентинцам опомниться, саудиты закатывают в их ворота второй гол, счет 1:2 уже на первых десяти минутах второго тайма.
Сенсация на чемпионате мира: Саудовская Аравия размолотила аргентинцев
На 63-й минуте матча был создан опаснейший для Саудовской Аравии момент – подача Месси. Но фантастическое отражение мяча вратарем аль-Уваисом спасло ситуацию. Атака аргентинцев продолжилась, но саудиты отчаянно сопротивлялись.
Во втором тайме вратарь сборной Саудовской Аравии творит чудеса, отражая опаснейшие мячи.
Правда, за нервы приходится платить – рефери начинает показывать желтые карточки. Но команды это не останавливает – саудовцы жестоко наказали аргентинцев за расслабленную игру и ошибки в первом тайме.
Второй тайм идет достаточно жестко, Аргентина атакует бесрерывно, игра идет в основном у ворот саудитов, но те не сдаются.
Несомненный герой матча - вратарь Мухаммед аль-Уваис, который делает на этом матче сенсацию, отражая все нападения аргентинцев.
Финальный счет 2:1 в пользу команды Саудовской Аравии.