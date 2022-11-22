Сенсация на чемпионате мира: Саудовская Аравия размолотила аргентинцев

Второй тайм матча Аргентина - Саудовская Аравия начался с невероятного гола саудитов. Похоже, вратарь аргентинцев Эмилиано Мартинес не был к этому готов, за что и поплатился. И на 53-й минуте, не дав аргентинцам опомниться, саудиты закатывают в их ворота второй гол, счет 1:2 уже на первых десяти минутах второго тайма.