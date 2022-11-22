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Сенсация на чемпионате мира: Саудовская Аравия размолотила аргентинцев

rus.postimees.ee
Сенсация на чемпионате мира: Саудовская Аравия размолотила аргентинцев
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Вратарь сборно Аргентины Эмилиано Мартинез пропускает второй гол.
Вратарь сборно Аргентины Эмилиано Мартинез пропускает второй гол. Фото: Hannah Mckay

Второй тайм матча Аргентина - Саудовская Аравия начался с невероятного гола саудитов. Похоже, вратарь аргентинцев Эмилиано Мартинес не был к этому готов, за что и поплатился. И на 53-й минуте, не дав аргентинцам опомниться, саудиты закатывают в их ворота второй гол, счет 1:2 уже на первых десяти минутах второго тайма.

На 63-й минуте матча был создан опаснейший для Саудовской Аравии момент – подача Месси. Но фантастическое отражение мяча вратарем аль-Уваисом спасло ситуацию. Атака аргентинцев продолжилась, но саудиты отчаянно сопротивлялись.

Во втором тайме вратарь сборной Саудовской Аравии творит чудеса, отражая опаснейшие мячи.

Правда, за нервы приходится платить – рефери начинает показывать желтые карточки. Но команды это не останавливает – саудовцы жестоко наказали аргентинцев за расслабленную игру и ошибки в первом тайме.

Второй тайм идет достаточно жестко, Аргентина атакует бесрерывно, игра идет в основном у ворот саудитов, но те не сдаются.

Несомненный герой матча - вратарь Мухаммед аль-Уваис, который делает на этом матче сенсацию, отражая все нападения аргентинцев.

Финальный счет 2:1 в пользу команды Саудовской Аравии.

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