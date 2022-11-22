Эстонская национальная авиакомпания Nordic Aviation Group AS планирует до начала лета увеличить свой авиапарк на четыре самолета Airbus 320, а в ближайшие годы до 50 бортов.
Nordica покупает четыре новых Airbus A-320, а через пару лет хочет увеличить авиапарк до 50 бортов
«Сегодня Nordic Aviation Group выполняет более 100 рейсов в день на своих 17 самолетах, и в будущем эти объемы будут увеличиваться в геометрической прогрессии. К началу летнего сезона 2023 года наш парк самолетов увеличится на четыре Airbus 320», – сказал представитель Nordica Тоомас Уйбо.
В группу компаний входят Transporti Varahaldus OÜ, авиакомпании Nordica и Xfly. Обе авиакомпании занимаются аутсорсингом рейсов для крупных авиакомпаний по всей Европе, но, по словам Уибо, компания также открыта для других клиентов, заинтересованных в приобретении услуги авиаперевозок. В конце октября в Таллинн прибыл первый 180-местный самолет Airbus, на котором авиакомпания начала чартерные рейсы в Египет и на Тенерифе в сотрудничестве с туристической компанией TEZ Tours.
«Конечно, мы открыты для всех клиентов, которые хотят купить наши авиауслуги, и не исключаем, что в будущем среди них будут и другие туристические компании. Это сотрудничество, при котором Nordica не несет коммерческих рисков, а предоставляет услуги на основе летного часа. Заказчик оплачивает оговоренную стоимость услуги. Поэтому количество пассажиров на борту не влияет на бизнес-результат Nordica», – отметил Уйбо.
Однако основной упор компания делает на сотрудничество с авиакомпаниями. «В перспективе следующих пяти лет мы поставили перед собой цель стать наиболее предпочтительным долгосрочным партнером крупнейших европейских авиакомпаний и тем самым увеличить парк воздушных судов до 50 самолетов. Происходящие изменения в европейской авиации создают для нас реальные возможности: в начале ноября мы открыли базу в Лиссабоне, где вскоре будем эксплуатировать два самолета для TAP Air Portugal. В марте планируется открыть базы в Гамбурге и Мюнхене для обслуживания линий новых клиентов», – сказал Уйбо.
По его словам, это естественным образом приводит к необходимости привлечения дополнительной рабочей силы. «Сегодня мы работаем в семи европейских странах, и в ближайшие месяцы мы наймем около 250 человек в дополнение к существующим 550 работникам на наши базы в странах Балтии, Скандинавии и Центральной Европе», — сказал менеджер по коммуникациям.
Прошлой осенью Министерство экономики и коммуникаций объявило о плане объединить Nordica, Regional Jet, работающую под брендом Xfly, и Transporti Varahaldus в рамках одной авиационной группы, что должно было помочь компании расширить свой бизнес и стать предпосылкой для ее в будущей приватизации. В начале июня наблюдательный совет группы назначил Яна Палмери после того, как Эрки Урва, руководивший компанией с 2019 года, ушел в отставку.
Ожидалось, что процесс консолидации будет завершен прошлым летом, но, по словам Уйбо, он немного затянулся. «Идет подготовка к процессу консолидации, и мы надеемся, что сможем начать его в первом квартале 2023 года», – сказал он.
В настоящее время государство ожидало, что бизнес Nordica будет прибыльным, и эта цель была достигнута.