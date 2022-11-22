Nordica покупает четыре новых Airbus A-320, а через пару лет хочет увеличить авиапарк до 50 бортов

«Сегодня Nordic Aviation Group выполняет более 100 рейсов в день на своих 17 самолетах, и в будущем эти объемы будут увеличиваться в геометрической прогрессии. К началу летнего сезона 2023 года наш парк самолетов увеличится на четыре Airbus 320», – сказал представитель Nordica Тоомас Уйбо.

В группу компаний входят Transporti Varahaldus OÜ, авиакомпании Nordica и Xfly. Обе авиакомпании занимаются аутсорсингом рейсов для крупных авиакомпаний по всей Европе, но, по словам Уибо, компания также открыта для других клиентов, заинтересованных в приобретении услуги авиаперевозок. В конце октября в Таллинн прибыл первый 180-местный самолет Airbus, на котором авиакомпания начала чартерные рейсы в Египет и на Тенерифе в сотрудничестве с туристической компанией TEZ Tours.

«Конечно, мы открыты для всех клиентов, которые хотят купить наши авиауслуги, и не исключаем, что в будущем среди них будут и другие туристические компании. Это сотрудничество, при котором Nordica не несет коммерческих рисков, а предоставляет услуги на основе летного часа. Заказчик оплачивает оговоренную стоимость услуги. Поэтому количество пассажиров на борту не влияет на бизнес-результат Nordica», – отметил Уйбо.