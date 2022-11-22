Подписание трудового договора таит в себе опасность: мошенники придумали хитрую схему

Мошенничество при устройстве на работу, которое может привести к краже личных данных

Такие мошенничества могут закончиться кражей личных данных или даже участием в схемах по отмыванию денег вместо предложения работы, говорит Кятлин Кукк, начальник службы информационной безопасности Центра безопасности SEB.

Поскольку в большинстве случаев мошенники действуют по одному и тому же сценарию, SEB подготовил пример работы преступников на основе реальных инцидентов.

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Зарплаты Пирет недостаточно, чтобы справиться с ростом цен, поэтому она решила искать подработку к своей основной работе. Она посетила различные сайты с объявлениями о вакансиях и нашла предложение, которое показалось ей подходящим. Главным аргументом для нее было то, что она сможет выполнять работу в свободное время и из дома.

Пирет связалась с потенциальным работодателем, и дальнейшее общение происходило в основном в приложении WhatsApp. В электронном письме для ознакомления был отправлен трудовой договор, а должность называлась «оператор по обработке транзакций», в том числе по обработке платежей через личный кабинет. Это означало, что на счет Пирет будут поступать платежи, и ей придется переводить определенные суммы на другие счета счет. Информацию о том, кому и в каком размере должны быть сделаны необходимые переводы, можно получить у контактного лица работодателя.

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