Мошенники все чаще нацеливаются на людей, которые ищут подработку или работу, которую можно выполнять в удобное время и в удобном для них месте, чтобы использовать их в своих преступных целях.
Подписание трудового договора таит в себе опасность: мошенники придумали хитрую схему
Мошенничество при устройстве на работу, которое может привести к краже личных данных
Такие мошенничества могут закончиться кражей личных данных или даже участием в схемах по отмыванию денег вместо предложения работы, говорит Кятлин Кукк, начальник службы информационной безопасности Центра безопасности SEB.
Поскольку в большинстве случаев мошенники действуют по одному и тому же сценарию, SEB подготовил пример работы преступников на основе реальных инцидентов.
Проблемы с деньгами заставляют искать работу
Зарплаты Пирет недостаточно, чтобы справиться с ростом цен, поэтому она решила искать подработку к своей основной работе. Она посетила различные сайты с объявлениями о вакансиях и нашла предложение, которое показалось ей подходящим. Главным аргументом для нее было то, что она сможет выполнять работу в свободное время и из дома.
Пирет связалась с потенциальным работодателем, и дальнейшее общение происходило в основном в приложении WhatsApp. В электронном письме для ознакомления был отправлен трудовой договор, а должность называлась «оператор по обработке транзакций», в том числе по обработке платежей через личный кабинет. Это означало, что на счет Пирет будут поступать платежи, и ей придется переводить определенные суммы на другие счета счет. Информацию о том, кому и в каком размере должны быть сделаны необходимые переводы, можно получить у контактного лица работодателя.
Подписание трудового договора с кодами интернет-банка
Согласно договоренности, Пирет должна была подписать трудовой договор в одной электронной среде. У Пирет уточнили, в каком банке у нее расчетный счет, чтобы на основании этих данных отправить ей ссылку для входа в электронную среду для подписания договора. При переходе по ссылке открывалось окно входа в интернет-банк. Пирет ввела свой признак пользователя интернет-банка и необходимые коды подтверждения, думая, что этим действием она подписывает трудовой договор. Пирет не потребовалось много времени, чтобы заметить, что на ее банковском счете без ее ведома осуществляются странные операции.
И вот Пирет связалась с банком, чтобы уточнить, в чем может быть дело. Оказалось, что при подписании так называемого трудового договора она предоставила мошенникам доступ к своему интернет-банку, что позволило злоумышленникам осуществить преступную деятельность.
Более подробный анализ ситуации показал, что это была серия махинаций, в ходе которых Пирет предоставила мошенникам доступ к своему интернет-банку и дала согласие на участие в возможной схеме отмывания денег, в которой, к счастью, она не успела принять активного участия.
Посредничество при международных платежах
Целью мошенничества было осуществление платежей через личный счет Пирет. На ее счет якобы должны были поступать деньги, о происхождении которых она понятия не имела, не говоря уже о том, кому эти деньги предполагалось перевести. Очень часто деньги были получены в результате обмана других людей, а счет жертвы использовался как одно из звеньев в возможной цепочке мошенничества или схем отмывания денег.
«В случае подобных сделок речь однозначно идет о деньгах, которые имеют незаконное происхождение и которые преступники пытаются скрыть с помощью счета жертвы, — подчеркнула Кукк. – Посредничество при переводе денег неизвестного происхождения может закончиться обвинением в совершением преступления».
В данном случае все закончилось благополучно. Пирет не успела приступить к выполнению предполагаемой работы, а банк смог быстро ограничить дальнейшее неправомерное использование ее интернет-банка.
Как на наткнуться на мошенников при поиске работы
Вас должно насторожить, если предложение о работе слишком хорошо, чтобы быть правдой. Например, слишком высокая зарплата для подобной должности.
«Найдите время, чтобы изучить канал, где было размещено предложение о работе, а также изучить подноготную компании, которая предлагает работу. Например, отыщите контактные данные компании, чтобы указать, ведут ли они в настоящее время набор сотрудников на предлагаемую должность, – советует Кукк.
«Особенно внимательно следует относиться к предложениям о работе от частных лиц. Если вы подозреваете, что попались в ловушку мошенников и предоставили им свои данные, обратитесь в полицию, а также незамедлительно сообщите об этом в свой банк, используя контактные данные на официальном сайте банка. Чем быстрее вы свяжитесь с банком, тем выше вероятность того, что он не позволит злоумышленникам завершить начатое».