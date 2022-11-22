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Европарламент одобрил назначение Кейт Пентус-Розиманнус в Счетную палату ЕС

rus.postimees.ee
Европарламент одобрил назначение Кейт Пентус-Розиманнус в Счетную палату ЕС
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Кейт Пентус-Розиманнус.
Кейт Пентус-Розиманнус. Фото: Mihkel Maripuu

Во вторник Европарламент одобрил назначение Кейт Пентус-Розиманнус членом Счетной палаты Европы.

Комитет по бюджетному контролю Европарламента утвердил кандидатуру Пентус-Розиманнус уже после слушаний 8 ноября. Теперь Пентус-Розиманнус получила одобрение и от пленарного собрания парламента. Кандидатуру бывшего министра финансов Эстонии на пленарном заседании поддержали 447 депутатов, 98 проголосовали против, 87 воздержались.

Окончательное решение о назначении Кейт Пентус-Розиманнус теперь будет принято и оформлено Советом ЕС.

Договор ЕС предусматривает, что каждое государство-член назначает одного члена Европейской счетной палаты. Члены назначаются Советом ЕС, который консультируется с Европейским парламентом перед принятием решения.

Срок полномочий члена счетной палаты шесть лет. В настоящее время Эстонию в счетной палате представляет Юхан Партс, срок полномочий которого истекает 31 декабря 2022 год

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