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Госэкзамены ⟩ По английскому результаты провальные, русские школы отстают от эстонских

Смотрите, какие школы лидируют в рейтинге
Лоора-Элизабет Ломп Аарне Сеппель
По английскому результаты провальные, русские школы отстают от эстонских
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Государственный экзамен по эстонскому в Кадриоруской немецкой гимназии.
Государственный экзамен по эстонскому в Кадриоруской немецкой гимназии. Фото: Tairo Lutter

Весной этого года, после трех долгих лет пандемии, государственные экзамены были вновь организованы в обычном порядке. Их результаты показывают, что рейтинг возглавляют все те же школы, что и три года назад. Смотрите ниже, как располагаются школы в рейтинге, составленном на основе результатов госэкзаменов 2022 года.

По сравнению с прошлым годом довольно много гимназий поменяли позицию, значительно поднявшись или опустившись в рейтинге. Например, Гимназия Юри переместилась с 51-го на 37-е место, Выруская гимназия поднялась с 39-го места на 22-е. А вот Кохтла-Ярвеская гимназия «просела» – по итогам последних экзаменов, она опустилась с 52-го на 73-е место.

Первые два места в таблице совпадают с результатами прошлого года: это по-прежнему Таллиннская реальная школа и Таллиннский английский колледж. В прошлом году Гимназия Густава Адольфа была на четвертом месте, а теперь это место заняла Гимназия Хуго Треффнера.

Менеджер по развитию оценки Департамента по делам образования и молодежи Айвар Отс пояснил всем, кто внимательно следит за каждым местом и баллом: небольшие колебания средних результатов экзаменов – это вполне нормально. Их не следует связывать с изменениями в успеваемости учеников.

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