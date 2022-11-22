Госэкзамены ⟩ По английскому результаты провальные, русские школы отстают от эстонских

Весной этого года, после трех долгих лет пандемии, государственные экзамены были вновь организованы в обычном порядке. Их результаты показывают, что рейтинг возглавляют все те же школы, что и три года назад. Смотрите ниже, как располагаются школы в рейтинге, составленном на основе результатов госэкзаменов 2022 года.