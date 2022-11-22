Весной этого года, после трех долгих лет пандемии, государственные экзамены были вновь организованы в обычном порядке. Их результаты показывают, что рейтинг возглавляют все те же школы, что и три года назад. Смотрите ниже, как располагаются школы в рейтинге, составленном на основе результатов госэкзаменов 2022 года.
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Госэкзамены ⟩ По английскому результаты провальные, русские школы отстают от эстонских
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По английскому результаты провальные, русские школы отстают от эстонских
По сравнению с прошлым годом довольно много гимназий поменяли позицию, значительно поднявшись или опустившись в рейтинге. Например, Гимназия Юри переместилась с 51-го на 37-е место, Выруская гимназия поднялась с 39-го места на 22-е. А вот Кохтла-Ярвеская гимназия «просела» – по итогам последних экзаменов, она опустилась с 52-го на 73-е место.
Первые два места в таблице совпадают с результатами прошлого года: это по-прежнему Таллиннская реальная школа и Таллиннский английский колледж. В прошлом году Гимназия Густава Адольфа была на четвертом месте, а теперь это место заняла Гимназия Хуго Треффнера.