Финское предприятие, купившее эстонский стартап, заявило о банкротстве

«Мы не смогли добиться достаточного роста, чтобы убедить инвесторов раунда А, и у нас закончились деньги», — объяснил ситуацию глава Speys Йоуко Сипиля, а также добавил, что финское предприятие предполагало, что с покупкой Shipitwise эстонские технологии дадут толчок автоматизации логистики, однако технологии Shipitwise оказались не на том уровне, на который рассчитывало руководство Speys, что привело «к различному видению стратегии дальнейшего развития».

Соучредитель Shipitwise Александр Гансен с подобными утверждениями не согласен, отмечая, что у Speys было целых полгода до сделки, чтобы проверить все сведения об эстонском стартапе, что финны и сделали, отмечает он.

Гансен также указывает на слабое руководство Speys и отсутствие прозрачности в решениях со стороны финнов, что, по его словам, и привело к его уходу из Speys в начале прошлого года.