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Четыре миллиона «крышевых»: политики хотят дать денег, гражданские объединения отказываются брать

Брита-Мария Алас
Четыре миллиона «крышевых»: политики хотят дать денег, гражданские объединения отказываются брать
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Elu Marss, некоммерческая организация, получившая необычайно большую сумму финансирования (первоначально 141 000 евро, которые потом увеличились более чем до 170 000 евро за счет тех, кто отказался), в позапрошлом году организовала выступление против абортов в Таллинне и, по словам ее представителей, выступает за семейные ценности. Министерство запретило им заниматься пропагандой против абортов, и некоммерческое объединение стало в основном заниматься осведомлением.
Elu Marss, некоммерческая организация, получившая необычайно большую сумму финансирования (первоначально 141 000 евро, которые потом увеличились более чем до 170 000 евро за счет тех, кто отказался), в позапрошлом году организовала выступление против абортов в Таллинне и, по словам ее представителей, выступает за семейные ценности. Министерство запретило им заниматься пропагандой против абортов, и некоммерческое объединение стало в основном заниматься осведомлением. Фото: Facebook
  • Члены Рийгикогу сегодня должны представить предложения
  • Будет распределено четыре миллиона евро
  • Союз общественных организаций благодарит тех, кто отказался

Накануне выборов ищут себе владельца четыре миллионов евро: пробил час и члены Рийгикогу внесли свои предложения о том, как в государственном бюджете следующего года распределить крышевые средства, они же зонтичные деньги, они же региональные инвестиции. То, что предлагают политики, оставляет неправительственные организации скорее равнодушными, да и при этом есть депутаты, не желающие связывать себя с этим денежным пирогом.

На этот раз крышевые деньги в бюджете составляют более 39 000 евро на одного депутата, но одна инвестиция должна быть не менее 5 000 евро, сказал председатель финансового комитета Айвар Кокк («Отечество»). Среди прочего они должны достаться организации, которая достаточно просуществовала для того, чтобы представить хотя бы один годовой отчет – во избежание мошенничества.

Что отечественник думает о практике раздавать зонтичные деньги? По словам Кокка, на этот раз сумма чрезвычайно мала. «Ничего не изменится, за счет этого вряд ли кто-то получит хоть какие-то голоса. Это возможность для члена Рийгикогу сказать свое слово при составлении бюджета», – рассуждает депутат, добавляя, что, кроме Виктории Ладынской-Кубитс, никто в их рядах не отказался от распределения зонтичных денег.

«Точно так же, как и в предыдущие годы. Мои деньги должны оставаться в государственном бюджете», – подтвердила Ладынская-Кубитс, которая годами критически относилась к крышевым деньгам.

Март Вырклаэв, лидер фракции Партии реформ, также отказался от возможности распределения в этом году, и по его словам мнение белок за это время не изменилось: «Наша позиция и прежде заключалась в том, что они не должны распределяться непрозрачным и неравным образом, как это было принято во времена правления Юри Ратаса». В то время участниками коалиции был согласован такой порядок, согласно которому каждый депутат делает выбор сам, а деньги должны были отправиться в функционирующие учреждения, не имеющие отношения к выступающему с предложением.

Распределители и получатели

Из прошлогодних трех миллионов евро зонтичных денег самая большая сумма, 50 000 евро, досталась некоммерческой организации Peasasjad, занимающейся вопросами психического здоровья.

Среди уездов больше всего получили Йыгевамаа (250 000 евро), Харьюмаа (227 000 евро), Ляэне-Вирумаа (143 000 евро).

Если в 2020 году Хийумаа получил наименьшую сумму денег, то в прошлом году бедным родственником осталась Валгамаа, куда было вложено 50 000 евро.

В прошлом году от распределения зонтичных денег вновь отказались в основном члены Партии реформ: Март Вырклаэв, Ханно Певкур, Юрген Лиги, Айвар Сыэрд, Сийм Каллас, Хейки Кранич, Йоко Алендер.

Из представителей «Отечества» от раздачи денег отказалась Виктория Ладынская-Кубитс.

Деньги распределили все депутаты от Центристской партии, EKRE и SDE.

Крупнейший противник Партии реформ, Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), наоборот, считает, что крышевые деньги являются одним из самых прозрачных способов распределения средств, и никакого подвоха для получателя не несут.

«Госбюджет абсолютно непрозрачен: есть только какие-то программы и общие названия. С зонтичными деньгами вы точно знаете, сколько пойдет, кому пойдет, на что пойдет, – сказал Хенн Пыллуаас, глава фракции EKRE, добавив, что, по его мнению, зонтичные деньги – вообще самый контролируемый тип расходов. – Их ругали, и с ними пытались покончить, но я не вижу в этом ничего плохого».

Раздачу зонтичных денег поддерживает и председатель центристской фракции Яанус Карилайд. Однако он изменил бы систему и сильнее привязал бы выделение денег к программе развития, составленной местными самоуправлениями, и перенес бы фокус за пределы столицы. Да и объем зонтичных денег, по его словам, мог бы быть побольше.

Социал-демократы годами участвовали в распределении крышевых, хотя признают аргументы и за, и против. По словам члена фракции Эдуарда Одинца, местные доходы увеличатся за счет зонтичных денег: «Дополнительные деньги, направленные на конкретные проекты, помогут немного смягчить неравенство среди регионов. На эти деньги решены десятки и десятки местных проблем».

Трудно потратить зонтичные деньги

После того, как депутаты раздадут деньги, их следует использовать.

«Это, безусловно, пойдет на пользу», – оценил получение крышевых член правления добровольного общества спасателей Рынгу Тынис Татар. При этом Рынгускому обществу хватает хлопот с полученными в прошлом году 49 000 евро.

«Мы хотели создать новый бизнес и вложить деньги в него. Однако это слишком маленькая сумма для этой цели», – сказал Татар.

Это не личные деньги члена Рийгикогу, которые он может потратить на то, что ему нравится.

Кай Кландорф, глава Союза общественных объединений

По его словам, если деньги не удастся вложить в депо, вместо этого для спасателей найдут другие помещения – деньги будут использованы. Если в этом году подходящее место не будет найдено, будет запрошено продление времени.

Раз это причиняет так много возни, как он вообще относится к практике распределения зонтичных денег? Татар был немногословен: «Я все-таки за. Но мы уже получили, пусть получат и другие».

Союз общественных объединений призывает отказаться

С другой стороны, в Союзе общественных объединений, в который входит более ста эстонских некоммерческих организаций, не считают этичным распределение зонтичных денег.

«Для поддержки неправительственных организаций деньги могут быть направлены в Фонд поддержки гражданского общества, в фонды храмов, в Олимпийский комитет, на программы поддержки местных инициатив или другие существующие каналы, по которым ассоциации, инициативы и храмы могут подавать заявки на получение средств», – перечислила глава союза Кай Кландорф. По ее словам, распределение зонтичных денег политически ангажированное и непрозрачное, и те, кто поддерживает политиков, имеют больше шансов получить деньги.

Кландорф отметила, что государственный бюджет – это наши общие деньги, расходование которых должно основываться на договоренностях, стратегиях и потребностях общества. «Это не личные деньги члена Рийгикогу, которые он может потратить в любимой сфере, – сказала она и призвала членов Рийгикогу отказаться от распределения зонтичных денег. – Мы благодарим всех членов политических партий, которые отказались от региональных инвестиций в прошлом году».

Сопровождалось скандалами

Два года назад фракции Центристской партии, Консервативной народная партия Эстонии и «Отечества» совместно представили свой список получателей зонтичных денег: в общей сложности более 6,4 миллиона евро. Самый крупный грант в размере 141 000 евро был пожертвован по предложению председателя EKRE Мартина Хельме общественной организации Elu Marss («Марш жизни»), лидеры которой организовали в то время демонстрацию против абортов.

Деньги долго лежали на счету министерства из-за неразберихи, связанной со сменой власти, но прошлой осенью были выплачены. К тому времени к огромной сумме прибавилось еще 30 000 евро, и это за счет НКО, созданного молодежным объединением EKRE: объединение отказалось от полученных зонтичных денег, на которые планировалось установить памятник Роману Унгерну фон Штернбергу, известного как Кровавый барон.

Оба примера выделения денежных средств были подвергнуты резкой критике со стороны общественности.

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