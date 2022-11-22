Четыре миллиона «крышевых»: политики хотят дать денег, гражданские объединения отказываются брать

Распределители и получатели

Из прошлогодних трех миллионов евро зонтичных денег самая большая сумма, 50 000 евро, досталась некоммерческой организации Peasasjad, занимающейся вопросами психического здоровья.

Среди уездов больше всего получили Йыгевамаа (250 000 евро), Харьюмаа (227 000 евро), Ляэне-Вирумаа (143 000 евро).

Если в 2020 году Хийумаа получил наименьшую сумму денег, то в прошлом году бедным родственником осталась Валгамаа, куда было вложено 50 000 евро.

В прошлом году от распределения зонтичных денег вновь отказались в основном члены Партии реформ: Март Вырклаэв, Ханно Певкур, Юрген Лиги, Айвар Сыэрд, Сийм Каллас, Хейки Кранич, Йоко Алендер.

Из представителей «Отечества» от раздачи денег отказалась Виктория Ладынская-Кубитс.

Деньги распределили все депутаты от Центристской партии, EKRE и SDE.