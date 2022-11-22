27 ноября на рынке Балтийского вокзала и на Центральном рынке Таллинна появятся рождественские елки с фотографиями животных из приютов по всей Эстонии. Неделей позже изображения собачек и кошечек, нуждающихся в помощи, будут демонстрироваться на елочках в Виимси, Сауе, Тарту, Курессааре, Хаапсалу, Пярну, Выру, Раквере, Валга.
Рождественское чудо: на елке можно будет найти четвероногого друга
Проект, шесть лет назад придуманный эстонскими студентами-ветеринарами, помогает обрести новый дом брошенным и несчастным братьям нашим меньшим.
На рождественских деревьях в эстонских городах будут висеть не просто фотографии, но и небольшое описание характера каждого животного, а также контакты приюта, где зверь находится. Для тех, кто не сможет взять себе животное, студенты обещают организовать сбор средств на вакцинацию и стерилизацию в приютах.
Ветеринары-спасатели
«В проекте участвует очень большое количество студентов-ветеринаров, от первого курса вплоть до выпускников, – рассказала Rus.Postimees координатор проекта Карина Пашкович. – Есть и несколько уже работающих ветеринарных врачей, и просто неравнодушные люди. Например, в Таллинне животных в приютах фотографирует моя сестра, а в Валга – подруга одной из студенток».
Карина говорит, что до этого года елки для проекта студенты покупали за счет собственных средств, собранных студенческой организацией EVÜS – Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Selts. «Так как в этом году цены на все выросли, а городов, участвующих в акции, становится все больше, мы просили сами города либо дать нам место, где елка уже посажена (например, в парке с хорошей проходимостью), либо позволить нам украсить их рождественскую елку, которая и так будет стоять в городе, – пояснила Карина Пашкович. – Однако города, которые не могут предоставить нам елки, без животных тоже не останутся – для них мы ищем елки через различных спонсоров и партнеров и пока ведем переговоры».
В небольших городах фото животных можно будет искать и на главных елках, расположенных на центральных площадях. Исключением является Таллинн. Так как главная елка будет очень большая, фотографии там просто «потеряются». Поэтому авторы проекта решили украсить фотографиями животных елки на рынке Балтийского вокзала и на Центральном рынке. В сумме это около 15-20 деревьев только в столице Эстонии.
Приюты – повсюду
Приюты для животных в Эстонии есть почти в каждом городе, все они участвуют в рождественском проекте. В каждом городе висят фотографии животных из городских приютов (в Виимси и Сауе, где приютов нет, демонстрируются животные из Таллинна).
«Животных в приютах очень много, точную цифру назвать нереально. Собак меньше, кошек – безумное количество, – говорит Карина Пашкович. – По большей части в приют попадают «брошенки», животные, которые оказались не нужны своим хозяевам, а также животные, которые стали не нужны при смене обстоятельств (кота не хотят брать в квартиру после дачного сезона и оставляют в деревне)».
По словам Карины, большой проблемой является и отказ хозяев стерилизовать своих животных, отпуская их при этом на самовыгул. В итоге животное приносит домой нежеланных котят или щенят, которые потом попадают в приют.
В Эстонии есть и так называемые фабрики – где якобы «породистые» животные содержатся в ужасных условиях. «Самая яркая история для меня – фабрика чихуахуа в Ида-Вирумаа, где из двухкомнатной квартиры спасли около 100 собак», – вспоминает Карина Пашкович.
Траты как снежный ком
Первые две недели попавшее в приют животное содержится за счет самоуправления, а после – за счет пожертвований приютов. После поступления в приют, с учетом необходимых вакцин, чипирования, еды и так далее, на содержание уходит не менее 50 евро. Это если животное здорово. «Если зайти на сайты приютов, то можно увидеть, что очень много животных сидят там больше 14 дней, а значит, и расходы на них суммарно достаточно большие», – поясняет Карина Пашкович.
Карина говорит, что у студентов нет информации о том, сколько животных обретает новый дом после рождественской фото акции. «Люди от нас получают только информацию о том, что вот такой вот полосатый котик ищет дом, и вот контакты, как с ним познакомиться. Все остальное делает приют, но они очень рады с нами сотрудничать, так что я думаю от проекта точно есть польза», – уверена ветеринар.
Для тех, кто не сможет взять животное «с елочки», участники проекта будут делать сбор пожертвований в системе «Я люблю помогать». Все деньги оттуда пойдут на медицинские процедуры для приютских животных. «В прошлом году мы достаточно быстро собрали 800 евро, в этом году хотим удвоить эту сумму, а также привлечь к проекту больше спонсоров и партнеров для огласки и большей материальной поддержки приютов Эстонии», – верит в лучшее Карина.