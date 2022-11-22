Рождественское чудо: на елке можно будет найти четвероногого друга

На рождественских деревьях в эстонских городах будут висеть не просто фотографии, но и небольшое описание характера каждого животного, а также контакты приюта, где зверь находится. Для тех, кто не сможет взять себе животное, студенты обещают организовать сбор средств на вакцинацию и стерилизацию в приютах.

«В проекте участвует очень большое количество студентов-ветеринаров, от первого курса вплоть до выпускников, – рассказала Rus.Postimees координатор проекта Карина Пашкович. – Есть и несколько уже работающих ветеринарных врачей, и просто неравнодушные люди. Например, в Таллинне животных в приютах фотографирует моя сестра, а в Валга – подруга одной из студенток».

Карина говорит, что до этого года елки для проекта студенты покупали за счет собственных средств, собранных студенческой организацией EVÜS – Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Selts. «Так как в этом году цены на все выросли, а городов, участвующих в акции, становится все больше, мы просили сами города либо дать нам место, где елка уже посажена (например, в парке с хорошей проходимостью), либо позволить нам украсить их рождественскую елку, которая и так будет стоять в городе, – пояснила Карина Пашкович. – Однако города, которые не могут предоставить нам елки, без животных тоже не останутся – для них мы ищем елки через различных спонсоров и партнеров и пока ведем переговоры».