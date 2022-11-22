Тихий и экологичный помощник: в Старом городе будет работать робот-курьер

Согласно распоряжению мэрий, будет утвержден проект договора о сотрудничестве между городом Таллинном и Cleveron Mobility AS, который позволит Cleveron Mobility AS оказывать углеродно-нейтральные услуги учреждениям, предприятиям и жителям в пешеходной зоне Старого города.

Соглашение о сотрудничестве действует в течение двух месяцев. За это время будет проведен пилотный проект, в ходе которого будет получен необходимый опыт и убеждение, оправдывает ли себя использование роботов-курьеров в старом городе.

Робот-курьер Clevon 1 производства Cleveron Mobility AS имеет малые габариты (ширина 1,15 м, высота 1,55 м и длина 2,5 м), малый вес (вес 500 кг) и оснащен полем обзора 360 градусов для обеспечения безопасности других участников дорожного движения. Робот-курьер — это бесшумное транспортное средство с полностью электрическим приводом. Поэтому для доставки грузов на узких улочках старого города он предпочтительнее обычного автотранспорта, говорится в пояснительной записке законопроекта.

Поскольку роботы-курьеры являются дистанционно управляемыми транспортными средствами, использование которых в условиях интенсивного движения еще недостаточно изучено, роботам-курьерам Cleveron Mobility As также разрешено выезжать в нерабочие часы Старого города с 6 вечера до 10 утра.

Cleveron Mobility AS обязуется соблюдать требования Закона о дорожном движении и использовать одновременно не более одного робота-курьера.