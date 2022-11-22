Арестованные ФБР предприниматели были самыми крупными спонсорами Раймонда Кальюлайда на выборах в Европарламент

Турыгин и Потапенко пожертвовали по 12 500 евро на поддержку Кальюлайда.

Сам Кальюлайд рассказал Postimees в 2019 году, что пожертвования от криптопредпринимателей дошли до него благодаря общим знакомым. «С Иваном Турыгиным и Сергеем Потапенко меня познакомил общий знакомый, который подумал, что, возможно, они захотят поддержать мою кампанию. Я благодарен им за то, что они решились на это», – объяснил Кальюлайд три года назад.

В общей сложности кампания Кальюлайда обошлась в 95 240 евро, из которых 8 080 евро он заплатил сам.

Кальюлайд заявил сегодня ERR, что Турыгин и Потапенко не раскрывали своих конкретных политических интересов. «Мы обменялись несколькими электронными письмами с вежливыми замечаниями. Конечно, я ничего не знал о начатом против них расследовании, я узнал об этом из новостей прошлой ночью», – сказал он и выразил надежду, что деньги пожертвования поступили из законных доходов от бизнеса.