Предприниматели Иван Турыгин и Сергей Потапенко, подозревающиеся в причастности к криптовалютной афере и отмыванию денег на сумму более полумиллиарда евро, были самыми крупными спонсорами кампаний Раймонда Кальюлайда на выборах в Европарламент 2019 года.
Арестованные ФБР предприниматели были самыми крупными спонсорами Раймонда Кальюлайда на выборах в Европарламент
Турыгин и Потапенко пожертвовали по 12 500 евро на поддержку Кальюлайда.
Сам Кальюлайд рассказал Postimees в 2019 году, что пожертвования от криптопредпринимателей дошли до него благодаря общим знакомым. «С Иваном Турыгиным и Сергеем Потапенко меня познакомил общий знакомый, который подумал, что, возможно, они захотят поддержать мою кампанию. Я благодарен им за то, что они решились на это», – объяснил Кальюлайд три года назад.
В общей сложности кампания Кальюлайда обошлась в 95 240 евро, из которых 8 080 евро он заплатил сам.
Кальюлайд заявил сегодня ERR, что Турыгин и Потапенко не раскрывали своих конкретных политических интересов. «Мы обменялись несколькими электронными письмами с вежливыми замечаниями. Конечно, я ничего не знал о начатом против них расследовании, я узнал об этом из новостей прошлой ночью», – сказал он и выразил надежду, что деньги пожертвования поступили из законных доходов от бизнеса.
Раймонд Кальюлайд вышел из Центристской партии после выборов в Рийгикогу в 2019 году и в конце того же года вступил в Социал-демократическую партию. На момент, когда криптобизнесмены делали ему пожертвования, Кальюлайд не принадлежал ни к одной из политических партий.