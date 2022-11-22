ОЭСР ждет в этом году в Эстонии рост экономики на 0,8%

Об этом BNS сообщила в своем пресс-релизе ОЭСР, отметив, что еще в июне этого года ожидалось, что экономика Эстонии вырастет на 1,3 процента в этом году и на 1,8 процента в следующем году. Согласно отчету, причиной замедления роста является снижение спроса на внутреннем рынке в условиях неопределенности и плохих перспектив для ключевых торговых партнеров.

Инфляция в Эстонии должна достичь пика не позднее конца этого года, а затем замедлиться. По прогнозу ОЭСР, индекс потребительских цен в Эстонии вырастет на 20,2% в этом году, на 10,8% в следующем году и на 2,8% в 2024 году. В то же время емкость сбережений домохозяйств упадет с 2,7 процента чистого дохода в 2022 году до минус 0,6 процента в 2023 году и минус 6,2 процента в 2024 году.

По данным ОЭСР, уровень безработицы в Эстонии также вырастет с 5 процентов в 2022 году до 5,3 процента в следующем году и 6 процентов через год.

По мнению организации, фискальная политика Эстонии должна и впредь защищать наиболее уязвимые социальные группы от инфляции, но в то же время необходима более целенаправленная деятельность, чтобы избежать усиления инфляционного давления. Следует также продолжать стимулировать экономию энергии, считают аналитики ОЭСР.