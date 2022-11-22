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Таинственная комиссия огласит список подлежащих демонтажу советских символов

rus.postimees.ee
Таинственная комиссия огласит список подлежащих демонтажу советских символов
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Символы СССР. Центр русской культуры.
Символы СССР. Центр русской культуры. Фото: Eero Vabamägi

Хотя несколько примечательных советских памятников во главе с нарвским танком уже перенесены, комиссия с засекреченным составом составила список из 322 памятников или надгробий оккупационной власти, который до сих пор не оглашали, пишет ERR.

Список отмеченных на карте объектов с оценкой и рекомендациями, вынесенными рабочей подгруппой, будут опубликованы на сайте Госканцелярии в среду.

Работавшая пять месяцев комиссия по памятникам прекратит свою деятельность 30 ноября. Из членов комиссии пока на публике появлялся только его руководитель Аско Кивинук, остальные держатся в тайне из соображений безопасности.

С июня при Государственной канцелярии работала комиссия по памятникам, в задачу которой входила организация демонтажа надгробий и памятников с символикой оккупационной власти в общественных местах или их замена на нейтральные.

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