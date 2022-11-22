Хотя несколько примечательных советских памятников во главе с нарвским танком уже перенесены, комиссия с засекреченным составом составила список из 322 памятников или надгробий оккупационной власти, который до сих пор не оглашали, пишет ERR.
Таинственная комиссия огласит список подлежащих демонтажу советских символов
Таинственная комиссия огласит список подлежащих демонтажу советских символов
Список отмеченных на карте объектов с оценкой и рекомендациями, вынесенными рабочей подгруппой, будут опубликованы на сайте Госканцелярии в среду.
Работавшая пять месяцев комиссия по памятникам прекратит свою деятельность 30 ноября. Из членов комиссии пока на публике появлялся только его руководитель Аско Кивинук, остальные держатся в тайне из соображений безопасности.
С июня при Государственной канцелярии работала комиссия по памятникам, в задачу которой входила организация демонтажа надгробий и памятников с символикой оккупационной власти в общественных местах или их замена на нейтральные.