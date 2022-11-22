Таинственная комиссия огласит список подлежащих демонтажу советских символов

Список отмеченных на карте объектов с оценкой и рекомендациями, вынесенными рабочей подгруппой, будут опубликованы на сайте Госканцелярии в среду.

Работавшая пять месяцев комиссия по памятникам прекратит свою деятельность 30 ноября. Из членов комиссии пока на публике появлялся только его руководитель Аско Кивинук, остальные держатся в тайне из соображений безопасности.