Дания – Тунис: ничья

Команды вышли на поле в таком стартовом составе:

Сборная Дании: К. Шмейхель, Андерсен, Кьяер, А. Кристенсен, Мехле, Дилейни, Эриксен, Р. Кристенсен, Хёйбьерг, Сков Ольсен, Дольберг.

Сборная Туниса: Дамен, Тальби, Мерия, Бронн, Лайдуни, Скири, Дрегер, Абди, Мсакни, Жебали, Бен Слимане.

Начало первого тайма обе команды отыграли достаточно вяло, первый опасный момент для тунисцев был создан лишь на 22-й минуте, а уже на 23-й команда Туниса отыгралась и Жебали закатил гол датчанам. Правда, был офсайд и мяч не засчитали.

После этого игра активизировалась, возникло ощущение, что обе команды поймали нужный ритм.

На 33-й минуте датчане предприняли попытку забить гол тунисцам, но вратарь Аймен Дамен отразил атаку.

На 42-й минуте и Каспер Долберг от датчан и Иссам Джебали от катарцев снова попытались забить, но вратари спасли свои команды.

На последних дополнительных минутах матча - штрафной тунисцам, но датчане не сумели его реализовать.

После перерыва ситуация особо не изменилась – в начале матча произошла небольшая заварушка у ворот датчан, тунисцы предприняли несколько атак, но безуспешно.

На 55-й минуте датчане наконец-то закатили первый гол, но из-за офсайда он не был засчитан. На 69-й минуте еще одна попытка, возле ворот Аймена Дамена настоящая свалка, но гол не забили – мяч угодил в штангу.