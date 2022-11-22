Разозлил пол-Европы: Орбан появился на публике в шарфе с изображением «Великой Венгрии» с частью современной Украины и Румынии в составе

Николенко отметил, что «продвижение идей ревизионизма в Венгрии не способствует развитию украино-венгерских отношений».

Посла Венгрии в Украине вызовут в МИД страны.

Орбан вечером 20 ноября присутствовал на товарищеском матче между футбольными сборными Венгрии и Греции. Один из болельщиков дал ему шарф, на котором была изображена карта «Великой Венгрии» – с территориями, входившими в Венгерское королевство до заключения Трианонского договора 1920 года. Помимо собственно Венгрии в современных границах она включает в себя части Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии и Украины.

Поступок Орбана также вызвал критику в Румынии. Депутат Европарламента Алин Митуца заявил, что за такое поведение Орбана необходимо наказать на уровне ЕС.