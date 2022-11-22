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Разозлил пол-Европы: Орбан появился на публике в шарфе с изображением «Великой Венгрии» с частью современной Украины и Румынии в составе

Meduza.io
Разозлил пол-Европы: Орбан появился на публике в шарфе с изображением «Великой Венгрии» с частью современной Украины и Румынии в составе
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Виктор Орбан появился на публике в фанатском шарфе с изображением «Великой Венгрии».
Виктор Орбан появился на публике в фанатском шарфе с изображением «Великой Венгрии». Фото: Meduza

Украина потребовала официальных извинений от Венгрии после того, как премьер этой страны Виктор Орбан появился на публике в фанатском шарфе с изображением «Великой Венгрии». Об этом сообщила Meduza со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

Николенко отметил, что «продвижение идей ревизионизма в Венгрии не способствует развитию украино-венгерских отношений».

Посла Венгрии в Украине вызовут в МИД страны.

Орбан вечером 20 ноября присутствовал на товарищеском матче между футбольными сборными Венгрии и Греции. Один из болельщиков дал ему шарф, на котором была изображена карта «Великой Венгрии» – с территориями, входившими в Венгерское королевство до заключения Трианонского договора 1920 года. Помимо собственно Венгрии в современных границах она включает в себя части Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии и Украины.

Поступок Орбана также вызвал критику в Румынии. Депутат Европарламента Алин Митуца заявил, что за такое поведение Орбана необходимо наказать на уровне ЕС.

Орбана не впервые упрекают в реваншизме. В 2020 году недовольство Хорватии и Румынии вызвало то, что он опубликовал фотографии глобуса, на котором было изображено Королевство Венгрия в границах до 1920 года, включающее часть современных территорий этих стран.

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