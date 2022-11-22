Из Associated Press уволили журналиста, который сообщил, что в Польше упала российская ракета

По данным The Washington Post, Лапорту уволили после расследования, в ходе которого выяснилось, что журналист, получив информацию от анонимного источника в разведке США, убедил редакторов опубликовать материал без второго независимого источника, сославшись на то, что публикацию новости якобы одобрил старший редактор.

В Associated Press отказались комментировать произошедшее. Представитель агентства Лорен Истон заявила лишь, что в AP крайне серьезно относятся к достоверности публикуемой информации, и в редакции действуют очень строгие стандарты. «Когда эти стандарты нарушаются, мы должны делать необходимые шаги для защиты достоверности новостей», – добавила она.

Ракета на территории Польши упала 15 ноября, во время массированного удара российских войск по Украине. Первоначально предполагалось, что ракету запустила Россия, однако вскоре страны Запада пришли к выводу, что, скорее всего, это была украинская ракета противовоздушной обороны. Украина настаивает на том, что ракета была российской.

Западные страны, тем не менее, считают, что в конечном итоге ответственность за падение ракеты лежит на России, поскольку именно она начала войну в Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если «отмотать назад», то «первопричиной всего» окажутся США и НАТО.

По данным представителя воздушных сил ВСУ Юрия Игната, 15 ноября российские военные выпустили по Украине около 100 ракет Х-101 и Х-555. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия запустила 85 ракет. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что это был самый массированный удар по энергетическим объектам страны с начала войны.