Месси выступил с заявлением после поражения Аргентины в матче с Саудовской Аравией

«Нет оправданий. Мы будем более сплочёнными, чем когда-либо. Эта команда сильна, и она это показала. Это ситуация, с которой мы не сталкивались длительное время. Теперь сборная Аргентины должна показать, что мы — настоящая команда. Мы должны исправить свои ошибки и попытаться добиться цели. Я в порядке, но разочарован результатом», — приводит слова Месси Daily Express и журналист Адриан Гренье в своих соцсетях.