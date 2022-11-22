Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией и Нацгвардией с утра вторника проводит «контрразведывательные мероприятия» в Киево-Печерской лавре, сообщили украинские СМИ со ссылкой на спецслужбу.
СБУ ведет поиск диверсантов и оружия на территории Киево-Печерской лавры
Уточняется, что цель мероприятий - не допустить «использования лавры как ячейки "русского мира", проверить данные об использовании помещений монастыря для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п».
Позднее стало известно, что аналогичные «контрразведывательные мероприятия» прошли в Ровенской области Украины - в Корецком монастыре, монастыре Волынской иконы и в помещениях Сарненско-Полесской епархии.
Силовики осматривают территорию и помещения лавры, ищут там запрещенные к обращению предметы, проверяют насельников на возможную причастность к противоправной деятельности в ущерб суверенитету Украины, говорится в публикациях СМИ.
Ранее в Киеве было заведено уголовное дело в связи с исполнением песни «Звон плывет над Россией» в одном из храмов лавры. Священник, который находился в храме во время исполнения песни, по решению руководства монастыря был отстранен от служения.
Кремль осудил обыск монастыря как еще одну главу в «войне» Украины против Русской церкви.
Расположенный к югу от центра Киева монастырь XI века включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как памятник культуры и принадлежит Украинской православной церкви, которая ранее находилась под юрисдикцией Москвы.
Церковь разорвала связи с Москвой после того, как в феврале президент Владимир Путин ввел войска в Украину.
Журналисты AFP описали происходящее вокруг монастыря во вторник, заявив, что вооруженные сотрудники СБУ проверяли документы и сумки у прибывающих в храм, прежде чем их пустили внутрь.
«Украинская сторона давно воюет с русской православной церковью, – заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. – Я бы сказал, что это можно рассматривать как очередное звено в цепи вот этих военных действий против русского православия».
Представитель РПЦ осудил обыск как запугивание украинских верующих.
По данным СБУ, «меры по обеспечению безопасности» также были проведены во вторник в двух монастырях и епархии в Ровенской области на северо-западе Украины.