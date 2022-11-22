СБУ ведет поиск диверсантов и оружия на территории Киево-Печерской лавры

Уточняется, что цель мероприятий - не допустить «использования лавры как ячейки "русского мира", проверить данные об использовании помещений монастыря для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п».

Позднее стало известно, что аналогичные «контрразведывательные мероприятия» прошли в Ровенской области Украины - в Корецком монастыре, монастыре Волынской иконы и в помещениях Сарненско-Полесской епархии.

Силовики осматривают территорию и помещения лавры, ищут там запрещенные к обращению предметы, проверяют насельников на возможную причастность к противоправной деятельности в ущерб суверенитету Украины, говорится в публикациях СМИ.

Ранее в Киеве было заведено уголовное дело в связи с исполнением песни «Звон плывет над Россией» в одном из храмов лавры. Священник, который находился в храме во время исполнения песни, по решению руководства монастыря был отстранен от служения.

Кремль осудил обыск монастыря как еще одну главу в «войне» Украины против Русской церкви.

Расположенный к югу от центра Киева монастырь XI века включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как памятник культуры и принадлежит Украинской православной церкви, которая ранее находилась под юрисдикцией Москвы.

Церковь разорвала связи с Москвой после того, как в феврале президент Владимир Путин ввел войска в Украину.

Украинские силовики беседуют с православными священниками 22 ноября 2022 года. Фото: Scanpix

Журналисты AFP описали происходящее вокруг монастыря во вторник, заявив, что вооруженные сотрудники СБУ проверяли документы и сумки у прибывающих в храм, прежде чем их пустили внутрь.

«Украинская сторона давно воюет с русской православной церковью, – заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. – Я бы сказал, что это можно рассматривать как очередное звено в цепи вот этих военных действий против русского православия».

Представитель РПЦ осудил обыск как запугивание украинских верующих.