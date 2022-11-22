Денацификация по-немецки: в Германии судят 97-летнюю бывшую секретаршу концлагеря

Прокуроры утверждают, что нынешний судебный процесс – один из последних в своем роде.

Государственный прокурор Макси Вантцен заявил суду города Итцехо на севере Германии, что Ирмгард Фурхнер виновна в соучастии в гибели более 10 000 человек в концентрационном лагере Штуттгоф под Данцигом (ныне Гданьск) в оккупированной Польше.

В подростковом возрасте женщина работала секретарем в канцелярии начальника концлагеря. Она стала первой женщиной за последние несколько десятилетий, которую будут судить за преступления нацистов.

В сентябре 2021 года, когда судебное разбирательство должно было начаться, Фурхнер сбежала из дома престарелых. Она направилась к станции метро, и ей удалось скрываться от полиции в течение нескольких часов. В конце концов ее поймали в Гамбурге.

Фурхнер отказалась давать показания на судебном процессе, который начался в октябре, но несколько выживших из лагеря Штуттгоф рассказали о своих страданиях в суде.

«Этот процесс имеет большое историческое значение», – сказал прокурор, добавив, что этот процесс, вероятно, последний в своем роде, потому что прошло так много времени.

Фурхнер работала в офисе начальника концентрационного лагеря Штуттгоф Пауля Вернера Хоппе с июня 1943 года по апрель 1945 года, записывая приказы офицера СС и работая с его корреспонденцией.

В Штуттгофе погибло около 65 000 человек, включая еврейских заключенных, польских партизан и советских военнопленных.