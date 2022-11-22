POSTIMEES В ХЕРСОНЕ ⟩ Директор детского дома спас 52 ребенка от депортации в Россию

«Если бы мы их не спрятали, они были бы уже далеко [в России], и мы бы едва ли о них хоть что-то услышали, – сказал Postimees Сагайдак (61 год). – Я не считаю это подвигом. Мы думали о детях, за которых несем ответственность». Сагайдак – директор детского дома в Степановке, пригороде Херсона.

В первые дни войны Сагайдак фактически спас детдомовцев от депортации, раздав их по семьям своих знакомых в городе Херсоне и его окрестностях. «Все дети пережили это ужасное время, все живы и здоровы», – сказал он.

Комнаты для мальчиков в опустевшем детском доме в Степановке. Дети жили в комнатах вместе группами по три-четыре человека. Фото: Эрик Прозес

Российские оккупационные власти вывезли из Херсона в Россию сотни украинских детей.

Не менее 50 детей в возрасте до четырех лет, самому младшему было несколько месяцев, были вывезены в Россию из Херсонского детского дома. «Воспитатели прятали их так же, как и мы, но среди них оказался предатель, – знал Сагайдак. – Была устроена большая показуха по поводу их вывоза в Россию. Из Москвы приехала важная дама, и на глазах у телеканалов детей с воспитателями посадили в автобусы и увезли в Россию. У нас до сих пор нет никакой информации об этих детях».