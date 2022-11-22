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ФОТО ⟩ В фуре во время движения загорелись дрова

rus.postimees.ee
В фуре во время движения загорелись дрова
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Пожар.
Пожар. Фото: Lääne päästekeskus

Сегодня днем спасателей вызвали в деревню Орайыэ волости Хяэдемеэсте, где на прицепе грузового автомобиля загорелся контейнер с дровами.

На момент прибытия спасателей контейнер был отцеплен от грузовика.

Спасатели из Хяэдемеээсте и Килинги-Нымме потушили пожар вскоре после 14 часов. Все бревна были перенесены на обочину дороги, и их подберет другая машина.

Фото: Lääne päästekeskus

По словам начальника пожарной охраны, возгорание началось с груза, а не из автомобиля.

Точная причина возгорания по состоянию на полдень так и не была установлена.

Фото: Lääne päästekeskus
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