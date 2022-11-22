Сегодня днем спасателей вызвали в деревню Орайыэ волости Хяэдемеэсте, где на прицепе грузового автомобиля загорелся контейнер с дровами.
ФОТО ⟩ В фуре во время движения загорелись дрова
В фуре во время движения загорелись дрова
На момент прибытия спасателей контейнер был отцеплен от грузовика.
Спасатели из Хяэдемеээсте и Килинги-Нымме потушили пожар вскоре после 14 часов. Все бревна были перенесены на обочину дороги, и их подберет другая машина.
По словам начальника пожарной охраны, возгорание началось с груза, а не из автомобиля.
Точная причина возгорания по состоянию на полдень так и не была установлена.
Ключевые слова