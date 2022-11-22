В Бельгии конфисковали так много кокаина, что не успевают его сжигать

Власти также обеспокоены тем, что места, где хранятся изъятые наркотики, могут стать объектами нападений, поскольку преступные группировки пытаются вернуть свой ценный груз.

Представитель бельгийской таможни в понедельник, 21 ноября, признал, что существующих мусоросжигательных заводов для уничтожения всех изъятых наркотиков недостаточно, и пообещал вскоре найти структурное решение.

Рекордное количество кокаина из Латинской Америки было перехвачено в порту Антверпена.

Прогнозы показывают, что до конца 2022 года бельгийские власти изымут более 100 тонн кокаина, что станет новым рекордом. В прошлом году в стране было изъято 89,5 тонны наркотиков.

Местные СМИ сообщили, что для слежки за таможенными складами, где хранится кокаин, банды используют дроны.