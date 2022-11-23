Митрополит Евгений: неопределенность вокруг церкви внушает беспокойство

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире глава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений.

Выдержки из беседы:

– Вокруг церкви и вашего имени был большой шум. Снизилось ли напряжение?

– Надо сказать, что ситуация несколько успокоилась, но все равно люди чувствуют некоторую напряженность, думают о том, что же будет дальше. Все заявления уже сделаны, все произнесено, некое удовлетворение от этих ответов получено, но остается вопрос – а что же дальше? Неопределенность витает в воздухе и беспокойство все равно есть.

– Как повлиял на паству долгий и резонансный процесс появления вашего заявления?

– Это всегда влияет. Все прислушиваются к тому, что скажет священник, а тем более – глава церкви. Здесь есть определенная ответственность и чаяния людей направлены к тому, что он скажет.

– Дискуссия о войне имеет место среди прихожан и священников? Говорят ли о позиции патриарха Кирилла?

– Отвечу так: по уставу священник не должен быть членом какой-либо партии, потому что к нему приходят люди со своими духовными и душевными переживаниями. Если прихожанин и священник будут членами разных партий, он откажется к нему идти. Этого не должно быть! Мы максимально минимизируем какие-то суждения на политические темы – это не наш вопрос!

– Насколько искренним и самостоятельным было ваше заявление?