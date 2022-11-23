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Студия Postimees: снизилось ли напряжение вокруг церкви? Разговор с митрополитом Евгением

13:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: снизилось ли напряжение вокруг церкви? Разговор с митрополитом Евгением
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Как изменилась ситуация вокруг Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) после заявления митрополита Евгения о том, что он не разделяет отношение патриарха Кирилла к войне? Какова атмосфера сейчас?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире предстоятель Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений. Смотрите интервью в 13:00!

  • Как повлиял на прихожан долгий и резонансный процесс появления заявления митрополита?
  • Имеет ли место среди прихожан и священников дискуссия о войне и позиции патриарха Кирилла?
  • Каковы взаимоотношения ЭПЦ МП с московским начальством?
  • Происходит ли общение между эстонскими православными церквями двух патриархатов? 
  • Есть ли диалог между ЭПЦ МП и Эстонским государством?
  • О чем говорит опыт Латвии и Литвы? Может ли государство объявить автокефалию? И что это означает для церкви?
  • Насколько вероятно, что напряжение в отношениях ЭПЦ МП с Эстонским государством выльется в трения?
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