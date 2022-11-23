Как изменилась ситуация вокруг Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) после заявления митрополита Евгения о том, что он не разделяет отношение патриарха Кирилла к войне? Какова атмосфера сейчас?
Студия Postimees: снизилось ли напряжение вокруг церкви? Разговор с митрополитом Евгением
13:00
Студия Postimees: снизилось ли напряжение вокруг церкви? Разговор с митрополитом Евгением
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире предстоятель Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений. Смотрите интервью в 13:00!
- Как повлиял на прихожан долгий и резонансный процесс появления заявления митрополита?
- Имеет ли место среди прихожан и священников дискуссия о войне и позиции патриарха Кирилла?
- Каковы взаимоотношения ЭПЦ МП с московским начальством?
- Происходит ли общение между эстонскими православными церквями двух патриархатов?
- Есть ли диалог между ЭПЦ МП и Эстонским государством?
- О чем говорит опыт Латвии и Литвы? Может ли государство объявить автокефалию? И что это означает для церкви?
- Насколько вероятно, что напряжение в отношениях ЭПЦ МП с Эстонским государством выльется в трения?
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